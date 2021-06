Sichel lanzó campaña con reformas graduales y guiño a matrimonio igualitario

El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, lanzó su campaña con un banderazo en la Plaza Patricio Lynch, de Concón, donde dio cuenta de sus principales lineamientos con miras a su participación en la primarias del próximo 18 de julio.



El aspirante a La Moneda, que vivió parte de su vida en la comuna de la Quinta Región, declaró que “es simbólico para mí partir acá. Es una reivindicación de nuestra historia y lo que significa para nosotros lo que hemos logrado y lo que queremos hacer en política”.



“Tiene que ver con la reivindicación de un país distinto y diverso. Porque hay algo simbólico, por un desafío personal por conocer el valor de un país y las regiones. No estamos lanzando esta campaña acá simplemente por que estemos en Concón o por nuestra vida acá, sino también por el valor de la diversidad y el valor de un territorio maravilloso que olvidamos muchas veces (…) No se trata de la política, se trata de las personas. De quienes se sacan la mugre para salir adelante y sienten que la política los dejo de lado. Se trata de la gente de regiones que siente que las decisiones se toman en Santiago. Se trata de la gente que quiere casarse y ser feliz, y muchas veces no los protegemos los suficiente”, agregó.



El expresidente del BancoEstado detalló los principales pilares de su campaña: “Queremos luchar para demostrar que se puede tener un país integrado, una política que defiende convicciones. Que abre sus puertas sin necesidad de decir nada y que no solo es prometer y ofrecer para las elecciones”.



“Que se puede creer en la solidaridad sin reemplazar nuestro derecho a tener lo que ganamos con nuestro esfuerzo. Queremos una política que no vive de los mitos del pasado, que no está solamente preocupada de los últimos 30 años de la historia de Chile, sino que está preocupada de los próximos 30 años y como construimos un mejor futuro para nuestros hijos”, remarcó.



“Demostrar que se puede defender a la familia, aceptando la diversidad de familias que existen en Chile, aceptando que es algo más complejo que un padre y una madre. Y muchas veces son formas distintas, pero que esos núcleos familiares son igualmente valiosos y tienen que ser protegidos”, sentenció, haciendo un guiño al matrimonio igualitario.



Además, Sichel aseguró que “queremos demostrar que no todo va a ser gratis en la vida. Que hay falsos políticos con falsas mentiras, que viven en una ética irresponsable del populismo, que creen que lo tenemos que hacer para ganar una elección es decir que todo es posible, simplemente para que alguien vote por nosotros”.



“Que se puede demostrar que las reformas graduales mejoran lo que hemos hecho, pero “no es necesario construir sobre tierra arrasada, sino avanzar sobre los grandes logros que hemos tenido como país”, agregó.



El también exministro de Desarrollo Social indicó que busca “una épica y una ética distinta. Que pone a las personas al centro y como protagonistas de la historia. Que la política es un medio y no un fin en sí mismo. Que no valemos por lo que somos sino por lo que hacemos. No valemos por estar parados y creernos autoridad, sino por sacarnos la corbata y ponernos bototos para trabajar como el resto. Y porque escuchamos y tenemos la capacidad de entender el país en que vivimos. No lo aprendimos en un libro”.



“La política no está mal porque los chilenos no estén comprometidos con su país. Al contrario, en uno de los minutos donde más están comprometidos con Chile. El problema es que no hemos sido capaces de entender este nuevo Chile. La sociedad está cambiando porque el mundo está cambiando. Y tenemos que construir gobiernos distintos, gobiernos que no le tengan miedo al cambio, que impliquen una sociedad distinta. Donde no importa el colegio donde estudiaste, sino que el mérito determine que pueda llegar al poder”, señaló.



“Nivelar la cancha para tratarnos bien. Que cuando eres una pyme, no abusen de ti por no pagar al día o por qué el banco no te evalúa bien, o por qué nadie te defiende porque te tratan mal. No es justo para los que creemos en el mercado. Como tampoco es justo para quien quiera sacar un carnet de identidad o quieras esperar que te paguen la licencia de la compin, tengas que esperar tiempo. Y cuando el Estado dice que te va a dar algo, sientas el injusto trato de sentirte indigno cuando salimos adelante”, consignó.



Finalmente, Sichel aseguró que “con mi mamá hicimos varias filas en el consultorio. Cientos de horas, era la forma de vivir cotidianamente, nos levantábamos a las 5:.00 de la mañana para hacer fila. Nuestra vida ha cambiado, pero cientos de chilenos siguen haciendo fila cada vez que necesitan algo, siguen siendo maltratados cuando quieren cortar un servicio con una empresa que debería tratarlos igual. Cientos de chilenos siguen mirando la política como una mala farándula que pelea todo el día. ¿Cuál es el verdadero compromiso?, demostrar que se pueden hacer tres cosas fundamentales. Tener una buena política, pensar en el futuro y poner como protagonistas a las personas”.