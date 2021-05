Sichel y dichos de Jiles: “Quiero hacer un llamado a la democracia”

El precandidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, tras votar este domingo manifestó su molestia por los dichos de la diputada Pamela Jiles (PH) y aseguró que espera ver “rostros nuevos” al cierre de estas elecciones.



“Hacer un llamado gigante a votar, no me pone contento una democracia en que voten solo la elite y no participen todos los chilenos. El principal derecho, la libertad, que hemos ganado los chilenos es votar, nos costó y espero que todos vayan a votar hoy día”, sostuvo.



Y agregó que “espero que lleguen muchos rostros nuevos, eso es lo más importante para mí, que Chile Vamos vaya construyendo una mayoría incorporando a más gente independiente y de centro que le garantice gobernabilidad a Chile, y, sobre todo, y eso es lo inédito de esta elección, que haya muchos alcaldes nuevos”.



“Por primera vez se limitó la reelección de los alcaldes, lo que es una buena noticia en la medida de que en vez de jugar a la sillita musical, que el parlamentario fue alcalde antes, salga electo. Que los chilenos elijan quien quiere que gobierno mejor su municipalidad y la verdadera expectativa mía es que llegue buena gente a ejercer los cargos públicos y que le hagan bien a Chile”, reflexionó.



Mientras que respecto a las polémicas declaraciones de Jiles, manifestó que “también quiero hacer un llamado a la democracia. Ayer vimos a una candidata que no solo ofendió, dijo garabatos, promocionó a su pareja para ser electo, sino que además no cree en la democracia, y yo creo que hay que cuidar estos días en que básicamente tenemos elecciones”.



“Vamos a redactar el camino o la hoja de ruta de los próximos 50 años, que es la Constitución, y como nos comportemos los políticos es determinante para cómo va a ser el país del futuro, así que un llamado no solo a la prudencia, sino que a no tratar de tener una pyme familiar a través de la política, de ventajas personales y hacer show para tener más votos cuando necesitamos, en general, es responsabilidad, seriedad y, sobre todo, preocuparnos de los verdaderos rebeldes de este país, que no son los que les ponen un micrófono y dicen garabatos, sino que son los que se levantan todos los días para sacar a sus familias adelante y hoy día se levantan a votar cuando están en poblaciones tomadas por narcotraficantes”, argumentó.



Asimismo, Sichel se refirió a la situación que vive la postulante a la reelección en Providencia y precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien acusó que el partido no la dejaría participar en las primarias de julio, para permitir el paso de Joaquín Lavín.



Al respecto, sostuvo que “cada partido tiene que resolver sus diferencias internas y ver cómo defenderlo. Yo tomé la decisión de ser independiente exactamente por eso, creo que los partidos tienen que cambiar urgentemente. Siempre he dicho, además, con las diferencias que he tenido con Evelyn Matthei, que prefiero las competitivas, abiertas y que participen los más candidatos posibles para demostrar cómo con nuestras diferencias queremos ser una coalición mayoritaria que gobierne Chile”.



Finalmente, se refirió a la baja aprobación al Gobierno y cómo eso podría afectar su campaña presidencial, luego de haber sido ministro de Desarrollo Social y presidente del BancoEstado antes de decidir correr la carrera a La Moneda.



“El día en que calcule cómo me perjudica o me aventaja haber hecho lo que he hecho en mi vida, me dedicaría a la farándula y no a la política. Yo he tenido diferencias, pero las elecciones se tratan de lo que viene, solo los políticos creemos que se trata de lo que fue”, cerró Sichel.