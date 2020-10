Tío carabinero del cabo asesinado critica duramente al general Rozas

Benjamín Olave, tío del carabinero asesinado Eugenio Nanín Caniumil, quien también es policía uniformado, criticó duramente al Alto Mando de la institución, y especialmente al general director, Mario Rozas, acusando falta de medidas de seguridad en los operativos a los que asisten en La Araucanía.



Según dijo a Radio Biobío, “estamos muy dolidos, es una pena gigante, pero esto es un acto repetitivo que se ha dado muchos años. El general (Mario) Rozas que se ponga los pantalones, no puede ser que un carabinero sin conocimiento de control de orden público vaya en un vehículo no blindado a un allanamiento, no puede ser posible que esto se siga repitiendo, que ya a sus carabineros no los apoyan”.



Olave, quien es cabo primero de Fuerzas Especiales de Pailahueque, también en La Araucanía, remarcó que “estoy decidido si me sancionan, si me dan de baja, me da igual. No me gustaría que mi mamá pasara por lo mismo que está pasando ahora. Decirle a los carabineros que no están solos, que mucha fuerza, que el apoyo del mando no existe, que el general Rozas no tiene pantalones, en La Araucanía los carabineros estamos abandonados”.



Visiblemente emocionado, manifestó que “de chico yo quería ser carabinero, (pero) ya estamos decepcionados, no tenemos poder para nada, no tenemos apoyo. Que salga en todo Chile, que esta imagen no sea repetitiva, que no salga la familia llorando y al día después se olviden de ellos”.



“En la noche, en La Araucanía -aseveró- los carabineros somos unos verdaderos conejos. Solo esperamos que nos foqueen y que nos disparen, y esperar que Dios sea grande y no pasen estas cosas”.



Olave indicó que hablaba “por más de 15 mil carabineros que se van a sentir respaldados, quizás no lo van a decir porque es fome que uno tenga que llegar a estas circunstancias para que uno pueda hablar. Tengo 26 años, puedo seguir mi vida adelante, pero estoy muy desilusionado de Carabineros, en realidad ya no estamos apoyados, sería bueno un cambio en Carabineros”.