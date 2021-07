Tom Morello sube foto junto a Ana Tijoux visitando la tumba de Víctor Jara: “Ella entrega un verso feroz”

El guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello subió a sus redes sociales una foto donde aparece él junto a la artista nacional Ana Tijoux.

Y no es lo único, ya que el músico estadounidense aclaró se trataba de una postal de ambos frente a la tumba de Víctor Jara.

“Ella es Ana Tijoux. Ella entrega un verso feroz que puedes escuchar en “Lightning Over Mexico” en el EP The Catastrophists que acabo de publicar con The Bloody Beetroots ¿No lo has escuchado? Échale un vistazo ahora: https://stem.ffm.to/catastrophists”, escribió en la descripción.

Y en otro mensaje, dio detalles del contexto de la foto: “(PD. En la foto estamos visitando la tumba del gran activista y trovador chileno Victor Jara)”, agregó el músico.

Esta no es la primera vez que el guitarrista alaba el trabajo de Ana Tijoux, ya que el mes pasado habló sobre los detalles de la colaboración de la chilena en la canción “Lightning Over Mexico”, el cual es un tema de The Catastrophists que aborda lo ocurrido a los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en la localidad de Ayotzinapa, México.

Revisa la publicación