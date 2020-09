U. de Chile y Colo Colo empataron en el Superclásico

El Superclásico 187 terminó en empate. En un inédito Estadio Nacional vacío a causa de la crisis sanitaria, Colo Colo y Universidad de Chile empataron a 1 en el cierre de la fecha 9. Resultado desfavorable para ambas escuadras, pues los albos siguen en un mal momento y quedaron a 3 puntos del último puesto y los azules ya llevan 7 años sin ganarle a su máximo archirrival.



El primer gol llegó a través del de siempre. A los 12′ y tras una pésima salida de los laicos, el Cacique inició un contragolpe donde Pablo Mouche le ganó en velocidad a Osvaldo González y habilitó a Esteban Paredes. Histórico, el “Tanque” definió con borde interno, aumentado a 218 su marca como máximo goleador del fútbol chileno e igualando el récord de Carlos Campos de 16 dianas en Superclásicos.



Respecto al equipo que cayó ante Santiago Wanderers de la fecha pasada, los de Macul iniciaron con Julio Barroso en vez del lesionado Matías Zaldivia y con César Fuentes en lugar de Branco Provoste. Mientras, en los azules jugó Diego Carrasco en desmedro del venezolano Luis del Pino, señalado como uno de los responsables de la paridad ante Palestino de la jornada anterior.



De todas formas, la U se vio muy tímida en el recinto de Ñuñoa durante la fracción inicial. Las más claras de los estudiantiles fueron a través de Nicolás Guerra, a los 6′ y a los 27′, pero el joven se topó con buenas reacciones de Brayan Cortés en ambas ocasiones. Al frente, los de Pedrero pudieron aumentar la ventaja a los 27′ con un remate de Leonardo Valencia que exigió a Fernando de Paul.



El partido tuvo su cuota de polémica a los 31′, momento en el que Jean Beausejour le dio una patada a Pablo Mouche cuando el argentino estaba en el piso. Sin embargo, Julio Bascuñán desestimó la falta.



Ya en la segunda parte, los universitarios entraron mejor y lo empataron a los 47′, cuando la pelota le quedó a Gonzalo Espinaza después de una serie de malos despejes del cuadro popular. Desde fuera del área, “Bulldog” metió un cañonazo que se coló en la portería de Cortés.



El tanto desestabilizó a los visitantes y el encuentro se espesó. En ese escenario, Gualberto Jara se la jugó por Matías Fernández y por Nicolás Blandi para reemplazar a Valencia y a Paredes. El cambio casi dio efecto a los 70′, cuando el “Mati” metió un centro que el ex San Lorenzo estuvo a centímetros de transformar en gol.



Joaquín Larrivey pudo cambiar la historia a los 74′. Un notable pase de Walter Montillo dejó al delantero argentino solo frente a Cortés, pero el arquero chileno reaccionó rápido y le ganó el mano a mano al ex Cerro Porteño.



Sin embargo, ninguno de los intentos dio resultado y el juego terminó en un empate que no le sirve a nadie. El Cacique sigue su mal momento y es decimocuarto, 3 puntos más que el colista Coquimbo Unido, mientras que Universidad de Chile es cuarto con 16 puntos. En la siguiente fecha, los albos enfrentarán a O’Higgins y los azules se medirán ante Deportes Iquique.