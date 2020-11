Van Rysselberghe: “No sé si vale la pena tener parlamentarios que actúan con la izquierda”

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, remarcó que los partidos de Chile Vamos con el Gobierno mantienen una unidad, pese a que durante las últimas semanas se ha hablado de un importante quiebre.



En entrevista con El Mercurio, la senadora gremialista apuntó que como Chile Vamos “no creo que estemos tan lejos de la unidad. Si miras la izquierda se une en torno a dañar al Gobierno. Nosotros tenemos concordancias de ideas”.



“Conozco cómo funciona Chile Vamos. En los temas importantes no nos equivocamos, porque vamos a llegar a un acuerdo electoral para los constituyentes, porque no tenemos diferencias en eso”, añadió.



En esa línea, le quitó importancia a la aprobación del proyecto que busca un segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados, con una gran cantidad de votos oficialistas. “Lo del miércoles no fue fruto de desunión, fue fruto del populismo”, sostuvo.



Destacó que “la UDI tiene que revisar bien cómo va a elegir a sus parlamentarios en la próxima elección. Al final del día no sé si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan con la izquierda”.



Respecto a la labor del Gobierno durante los últimos años, donde ha debido enfrentar el estallido social y la pandemia, Van Rysselberghe manifestó que “no estoy conforme, las cosas se pueden hacer mejor. Pero creo que el camino no es la crítica pública. Estamos en épocas complicadas, con una izquierda absolutamente irresponsable, con un país en crisis, con una institucionalidad que se está derrumbando y la responsabilidad obliga a que tengamos que cuidar con mayor prolijidad la unidad”.



Mientras que sobre el comité político, manifestó que “tiene que aplicarse. Rodrigo Delgado (ministro del Interior) es una buena jugada de parte del Presidente, pero sin duda que el resto del comité político se tiene que aplicar para poder actuar coordinadamente”.



En esa línea, apuntó al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien “tiene que aplicarse más en su labor; ha tenido una gestión deficiente”.



Finalmente, se refirió a la acusación constitucional contra el ex titular del Interior, Víctor Pérez, un hecho que desordenó al comité ministerial del Gobierno.



“Lo que desordenó las piezas fue la acusación constitucional contra Víctor Pérez. El exministro estaba empezando a sentarse en el cargo y le hacen la acusación constitucional que obliga a su renuncia. Eso genera desorden”, remarcó.