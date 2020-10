Viuda de trabajador asesinado en Collipulli:“Que este homicidio no quede impune”

La tarde de este lunes se realizó el funeral del trabajador forestal Pedro Cabrera, quien el sábado fue asesinado con un impacto de bala, en medio de un ataque incendiario ocurrido el sábado en Collipulli, en La Araucanía.



En esa jornada, ocho encapuchados y armados interceptaron un furgón con trabajadores de una faena forestal y los obligaron a descender para luego quemar vehículo, en el camino a Curaco.



Se realizó una ceremonia fúnebre en la Iglesia Metodista Pentecostal de Collipulli, donde la esposa del trabajador, Jeny Flores, llamó a las autoridades a hacer justicia. “Lo único que necesito es que se haga justicia para mi marido, que este homicidio no quede impune”, señaló a Radio Biobío.



En el funeral, al que asistieron no más de 50 personas, por razones sanitarias, se hizo presente el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli.



A su vez, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, hizo un enérgico llamado al Gobierno: “Ya no es posible seguir lamentándonos y haciendo declaraciones que no llegan a ninguna parte. El Gobierno debe decretar estado de excepción constitucional en la zona. La violencia ya no es aceptable”, apuntó.