A los 32 años muere hijo de “Miguelo” y Ana María Cummins

Se confirmó este lunes la muerte de Sebastián Esbir, hijo de Miguel Esbir, “Miguelo” y la exmodelo Ana María Cummins, a los 32 años.

El deceso se produjo este domingo en la Clínica Las Condes, consignó Radio Biobío.

Sebastián quedó con parálisis cerebral tras caer a una piscina a los tres años.

Sus funerales se realizarán este lunes tras una misa, a las 11 horas, en la parroquia Santa Teresa de Los Andes, en Lo Barnechea. Luego lo trasladarán al Cinerario del Parque del Recuerdo.

En una entrevista con el ex programa de Canal 13, “De tú a tú”, “Miguelo” relató la historia de Sebastián, consignó Biobío: “Nació Miguel, después nació Sebastián. Hasta que un día me llaman al teléfono de mi oficina, y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros”.