A sus 38 años, Jorge Valdivia anunció su retiro del fútbol profesional

Se acaba la “Magia”. A sus 38 años, Jorge Valdivia, quien se encontraba sin club desde su salida del necaxa de México en febrero pasado, anunció este viernes su retiro del fútbol profesional.

En entrevista con Radio ADN, el ex seleccionado chileno expresó: “Desde la práctica del fútbol estoy muy alejado, pero en relación a ver partidos mucho, he tenido mucho tiempo para ver mucho fútbol. Estoy alejado desde estar ‘in situ’ jugando, porque me cansé ya fue suficiente y desde hace un tiempo vengo analizando y tengo decidido dejar de jugar”.

“Ya algo había conversado con mis más cercanos, con mi familia. Fueron muchos años, de mucho sacrificio. Todavía estoy joven para hacer otro tipo de cosas”, añadió.

Tras brillar en Colo Colo y en Palmeiras, el campeón de América y mundialista con la Roja aseguró que ahora quiere enfocarse en su carrera como comentarista deportivo y en ser entrenador.

“Me gustan ambas cosas, estuve la suerte de estar trabajando hace muy poco en televisión y me sentí bastante cómodo. También es algo que pretendo llevarlo muy en serio, en lo profundo. Estoy preparado para volver a trabajar en la televisión, pero no pretendo dejar de lados los estudios que vengo haciendo para ser entrenador. Pero ser entrenador es para más a largo plazo”, sostuvo.

Además, reveló que hace poco tuvo una oferta de Santiago Wanderers, pero que la rechazó: “Me llamaron, me contactaron pero ya tenía un poco decidido retirarme. Yo les dije que si me contrataban para jugar era imposible, porque llevaba dos meses parado. No es porque están en segunda división ni peleando el descenso, no tiene relación con eso. Fue más bien una cuestión de ayuda mutua, no me contraten porque voy a ser un desastre, me iban a echar al mes. Nos evitamos problemas ambos”.