Este es el primer retrato oficial del rey Carlos III: Debió posar cuatro veces

Desde el Palacio de Buckingham dieron a conocer el primer retrato oficial del rey Carlos III desde su coronación, el cual estuvo a cargo del reconocido artista británico Jonathan Yeo. La pintura, de 2,6 metros por 2 metros, deja ver la silueta del monarca de frente en un fondo rojo vistiendo uniforme de los Guardias galeses.

Yeo, reconocido por plasmar los retratos de diversas personalidades de Reino Unido y el mundo del espectáculo, ha pintado a diferentes miembros de la Familia Real, como es el caso de Camila, antes de convertirse en reina, y también al príncipe Felipe., esposo de la reina Isabel II.

La obra fue solicitada en 2020 para conmemorar el 50° aniversario de la pertenencia del monarca al gremio textil británico. Para su realización, Carlos debió posar cuatro veces, siendo la última en noviembre de 2023. Como detalle, y para demostrar “su pasión por la naturaleza y el medio ambiente”, el artista agregó una pequeña mariposa en vuelo sobre el hombro derecho del rey.

“Cuando empecé este proyecto, su Majestad el rey era aún el príncipe de Gales, y como la mariposa que pinté volando en torno a su espalda, el retrato evolucionó a medida que la función de su objeto avanzó en nuestra vida pública”, señaló Yeo por medio de un comunicado.

“En este caso, mi objetivo era también hacer referencia a las tradiciones de retrato real pero de una manera que refleja una monarquía del siglo XXI, y sobre todo, comunicar la profunda humanidad”, agregó el artista detrás de la obra.

🦋 The artist said of the experience of painting The King:



“When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I've painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject's role in… pic.twitter.com/U289q8AlMh