Abogado de diputado Mellado: No ha cometido “delito criminal alguno”

El diputado Miguel Mellado (RN) reiteró sus disculpas al Presidente Boric por haber filtrado un audio con sus declaraciones en la reunión que sostuvo con parlamentarios de la Macrozona Sur en Cerro Castillo.



El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Mellado, señaló este lunes que el parlamentario “por recomendación de esta defensa no va a prestar declaraciones hasta que el procedimiento se encuentre agotado”.



La defensa del parlamentario comunicó que Mellado solicitó manifestar sus “expresas disculpas al Presidente de la República, Gabriel Boric, a la institución de la Presidencia de la República, a la honorable Cámara de Diputados, a las diputadas y diputados, y en general al Congreso Nacional por haber contrariado de modo que lo hizo, la forma del actuar político. Pero bajo la convicción, reitero, de no haber cometido delito criminal alguno y solo haber actuado en el interés superior de las personas que viven en la Región de La Araucanía y en la sociedad”.



De esta forma, el diputado de RN señaló que estará a “disposición completa de las diligencias que se hagan ante la honorable Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, con la que ya he tomado personal contacto”.



En este sentido, Manríquez sostuvo que “si bien como él dice faltó a las reglas de la ética política, delito alguno penal no ha cometido porque el no difundió ni material reservado, secreto, ni sujeto a todos aquellos que exigen la reserva”.



Mellado admitió el jueves pasado haber registrado “10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar”.



“En ese momento en que se me solicitó el audio, consideré, que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostarán a alguno de los presentes”, añadió.