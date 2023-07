Abogado de empresa de seguridad de Desarrollo Social: “Es primera vez que nos ocurren hechos como estos”

El abogado Cristián Aros, de HM Seguridad, la empresa que presta servicios en el Ministerio de Desarrollo Social, afirmó este lunes que la persona que realizó la llamada y se hizo pasar por el titular de la cartera, Giorgio Jackson, “conocía muy bien las dependencias”.



En entrevista con Radio Agricultura, el jurista sostuvo que “el guardia no sabía qué computadores sacar y no sacar. La persona que estaba al otro lado del teléfono conocía muy bien las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social”.



El abogado aseguró que el guardia “se encuentra mal sicológicamente, no se encuentra bien. Pensó de buena de fe que lo que se le estaba solicitando era una premura, un requerimiento de una persona que él ve como máxima autoridad respecto de este mismo ministerio”.



Agregó que “para nosotros como empresa, con más de 15 años en prestación de servicio de seguridad tanto a entidades públicas como privada, es primera vez que nos ocurren hechos como estos, lo cual que encontramos que es grave”.