Abogado Hernán Bocaz sobre la Ley 20.000: “Persigue por igual a usuarios, cultivadores, pacientes y traficantes”

La legalización del cannabis, es una tendencia que toma cada vez más fuerza a nivel internacional. En Chile, en tanto, las organizaciones de consumidores y productores, buscan mejoras en la regulación, que entre otros aspectos, permita desmarcarla de las drogas duras y faculte el consumo de cannabis para fines médicos y recreativos.

En este sentido, el abogado experto en la materia, Hernán Bocaz, adelanta parte de lo que abordará en su exposición en la Feria Profesional de la Industria del Cannabis, THC Expo 2024, que se realizará entre el 18 al 20 de octubre, en la Estación Mapocho.

De acuerdo a lo que comenta Bocaz, la cuenta pendiente que tiene Chile, es que siendo uno de los países con mayor incidencia de consumo por cada mil habitantes, después de EEUU e Israel, aún no existe una legislación adecuada. “Desde la perspectiva estrictamente legal, la Ley 20.000 no ofrece vías efectivas y útiles para usuarios y pacientes que usan cannabis aun estando en el año 2024”.

En esta línea, aclara que la regulación existente es una que persigue el tráfico de estupefacientes, ya que “contempla inclusive una justificación para la tenencia de plantas (Art. 8° inciso 2°), pero sigue siendo una norma hecha para perseguir el tráfico con la herramienta penal”.

De esta forma, el profesional cuestiona el nulo avance en la materia en los últimos 15 años. “Al no existir diferenciación clara y normada de los usuarios, sus derechos, y el accionar del tráfico, la Ley 20.000 persigue por igual a todos: usuarios, cultivadores, pacientes, traficantes, lo cual no solamente es vulneratorio respecto de los derechos fundamentales de usuarios y pacientes, sino que además genera enormes gastos y costos para el Estado en perseguir a personas que no constituyen un peligro para la sociedad”, enfatizando también que el narcotráfico y el crimen organizado no han retrocedido.

Por otro lado, el abogado explica que hace falta que la autoridad regulatoria asuma que las personas usan sustancias por motivos medicinales, recreativos, espirituales y tantos otros. “El Estado debe asumir dicha realidad y regular las externalidades correspondientes a esos elementos o bienes, ya que la negativa histórica del Estado a abordar este tema desde la perspectiva de la responsabilidad, la reducción de daños y la regulación, han llevado a Chile a ser un país que cada vez más se acerca a las realidades de otros países en los cuales deben convivir el crimen organizado y un Estado que cada vez pierde más y más territorio, en donde al final quienes se ven más perjudicados son quienes viven en los sectores más desfavorecidos de nuestra población: la guerra contra las drogas la pagan personas más pobres de la población”, declara.

Para tratar este y otros aspectos relativos al consumo y regulación del cannabis, se desarrollará la THC Expo 2024, los días 18, 19 y 20 de octubre, en la Estación Mapocho. En esta tercera versión, el evento contará con una centena de stands, actividades, charlas de capacitación y música en vivo, en lo que se ha transformado en el mayor espacio de difusión y aprendizaje sobre el cultivo del cannabis en Chile.