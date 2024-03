Actriz de “X-Men: Apocalipsis”, Olivia Munn, revela que padece cáncer de mama hace casi un año

Una íntima confesión realizó recientemente la actriz de “X-Men: Apocalipsis”, Olivia Munn, quien a través de sus redes sociales, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama hace casi un año.

Mediante su cuenta de Instagram, Munn, de 43 años, relató que se enteró de su diagnóstico en abril del 2023. A la vez, se refirió al proceso que ha enfrentado en el último tiempo, detallando que tuvo que someterse a dos mastectomías.

“Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, indicó en la publicación, en la que también adjuntó una serie de imágenes desde un centro de salud.

Asimismo, mencionó que “en febrero de 2023, en un esfuerzo por ser más proactiva con respecto a mi salud, me hice una prueba genética que busca 90 genes cancerosos. Los resultados de todas las pruebas fueron negativos, incluido el BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama)”.

“Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama. En los últimos diez meses me sometí a cuatro cirugías, pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado”, añadió.

Por su parte, y pese al complejo momento que está viviendo, dijo que “sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar. Mi enfoque se redujo y pospuse mis emociones que sentía que interferirían con mi capacidad para mantener la mente lúcida”.

“He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”, sostuvo.

Además, y junto con agradecer la labor del equipo médico que la acompaña en el tratamiento, señaló que “soy afortunada. Lo detectamos a tiempo suficiente para tener opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que pueda enfrentar esto algún día”.