Ad portas del fin de semana largo: MOP analiza corte total de la Ruta 68 si no baja el cauce del río Mapocho

A raíz del riesgo de desborde del río Mapocho, la Ruta 68 debió ser cortada la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 6,7 en dirección hacia la costa.



La medida se mantendrá mientras se desarrollan labores de remoción de escombros. Más de 120 toneladas de basura han debido ser retiradas del río, en un procedimiento que se prolongará hasta eso de las 17:00 horas de este viernes.



Sin embargo, el pronóstico de nuevas precipitaciones para este fin de semana mantiene en alerta a las autoridades, por lo que no se descarta un corte total de la Ruta 68. La decisión ocurriría en medio del fin de semana largo por el Día de San Pedro y San Pablo, donde se proyectaban más de 330 mil vehículos saliendo de Santiago antes de las lluvias.



“Si tenemos que interrumpir la ruta entre Valparaíso y Santiago, nos vamos a ver obligados a hacer un desvío en el enlace Pudahuel para las personas que vienen de Valparaíso se vayan por el Noviciado. Esto va a generar congestión”, indicó el director de Concesiones de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez.



Además, advirtió a “aquellos que están esperando hoy pasar hacia a Valparaíso les quiero dar una noticia: van a tener que esperar a lo menos cuatro horas, siempre y cuando tengamos un indicio de disminución del flujo del caudal del río”.



En esa línea, pidió a “aquellos que tenían pensado salir y pueden posponer esa decisión, que lo hagan. Aquellos que no lo pueden posponer, que utilicen vías alternativas como la Ruta 5 Norte en combinación con la 60CH o la Ruta 78, por la Cuesta Barriga, para que puedan hacer el empalme con el litoral central”.



Mientras que el capitán de Carabineros, Sebastián Undurraga, invitó “a los conductores a que se reprogramen los viajes atendiendo la emergencia que hay en este momento. No están las condiciones para recargar las otras rutas”.