AEF reconoce a las familias Luksic y Schiess como “Familia Empresaria del Año” y por su “Compromiso filantrópico con Chile”

Con un llamado a fortalecer la confianza al interior de las empresas y en la sociedad y a que las empresas familiares sean un referente de integridad en el país, la Asociación de Empresas Familiares (AEF)-organización que promueve el desarrollo y la trascendencia de estas empresas en Chile- celebró su 15° aniversario.

En un encuentro que congregó a más de 220 personas, el presidente la Asociación, Arturo Palma Matetic, repasó el momento político, social y económico que vive el país e hizo un llamado a fortalecer los vínculos en la familia, al interior de la empresa y en la sociedad, de manera de contribuir a generar mayor confianza en el país.

“Las empresas familiares deben ser referentes de buena empresa en Chile. modelos en cercanía, buen trato y en las condiciones que entregamos a los trabajadores; modelos en la entrega de productos y servicios de calidad, que cumplan con las promesas que hacemos a los clientes; modelos en el impacto positivo que generan en su entorno y en la relación con la comunidad”, afirmó.

En la ceremonia se entregó el tradicional “Reconocimiento a la Familia Empresaria del Año”, distinción que entregan los propios socios de la AEF luego de una votación y que busca resaltar el espíritu innovador, las buenas prácticas empresariales, el compromiso con la comunidad, la sucesión generacional, la gobernanza con visión de futuro y la filantropía de una familia socia.

Este 2023, este reconocimiento recayó en la familia Luksic, integrada por la matriarca Iris Fontbona, sus hijos Andrónico, Guillermo (fallecido en 2023), Jean Paul, Paola y Gabriela, una activa tercera generación de nietos y una reciente de bisnietos, por su destacada labor empresarial, filantrópica y gobernanza con visión de futuro.

“Gracias al trabajo duro, al esfuerzo, a la capacidad para formar equipos y crear valor, al talento combinado y a la visión de la primera, segunda y tercera generación, la familia Luksic se ha constituido como uno de los grupos empresariales más diversificados y exitosos del país, con presencia en más de 120 países a través de los holdings Quiñenco SA, Antofagasta PLC e inversiones en la industria hotelera en Croacia”, afirmó la gerenta general de la AEF, Magdalena Díaz Le-Fort, al hacer entrega de este galardón a Jean Paul Luksic, su mujer Belinda James y a su hija Isabella Luksic.

Junto al presidente de la AEF y al director de la Asociación, Per Von Appen, la ejecutiva destacó igualmente el aporte consistente de la familia Luksic al desarrollo de Chile, a través del trabajo de sus fundaciones dedicadas a la formación educacional, emprendimiento, programas de deporte, vinculación local y desarrollo territorial; y enfatizó también su compromiso con grandes causas que mueven a Chile, como la Teletón y otras que surgen debido a catástrofes y la pandemia. “La familia Luksic también ha llevado a cabo una gobernanza con visión de futuro, involucrando a las siguientes generaciones desde jóvenes en las empresas e instituciones, desde una mirada profesional y que fortalece la unión y el legado familiar”, agregó.

Tras recibir la distinción, Jean Paul Luksic hizo un reconocimiento a su fallecido padre, Andrónico Luksic Abaroa, por su “perseverancia, espíritu emprendedor, obsesión por el trabajo bien hecho y el respeto por las personas”. Igualmente, instó a los empresarios familiares presentes a trabajar con mirada de largo plazo, pasión y compromiso con Chile y destacó cómo la tercera generación está encabezando el trabajo filantrópico de la familia Luksic, en particular su hija Isabella, quien se desempeña como gerenta general de la Fundación Luksic que agrupa a gran parte de los esfuerzos de la familia en esta materia.

“Hemos crecido junto con Chile y sentimos que parte de nuestro éxito, como el de muchos de quienes hoy están acá, es haber contribuido también al desarrollo humano de nuestro país. Porque ese es el impacto del progreso: el que toca positivamente la vida de las personas, generando oportunidades, dándole vida a la movilidad social y haciendo que muchos sueños se hagan realidad”, afirmó Luksic, quien actualmente preside Antofagasta PLC

FILANTROPÍA Y TRAYECTORIA

La AEF distinguió, además, a la familia Schiess con el “Reconocimiento al Compromiso Filantrópico de Impacto”, resaltando así su aporte a la descentralización de la cultura y el arte en el país a través de Fundación Teatro del Lago, iniciativa que junto al innovador modelo pedagógico del Colegio Kopernikus de Frutillar y la Fundación para el Desarrollo Sustentable de Frutillar (Plades), han generado un importante impacto territorial, movilizando la colaboración público-privada y desarrollando una filantropía estratégica que potencia el emprendimiento y la innovación.

También fue galardonado el empresario Eduardo Mewes en la categoría “Trayectoria Empresarial”, distinción que se entrega por primera vez y a través de la cual se resalta su destacada trayectoria de 55 años que a sus nueve décadas de vida lo convierte en el agente aduanero activo con mayor experiencia en el país. Un sector en el que se inició en 1968 luego de fundar Agencia de Aduanas Mewes en la región de Valparaíso, hoy está presente en dicha ciudad, Santiago, San Antonio, Los Andes, Antofagasta, Talcahuano y Arica, generando oportunidades para más de 600 personas que se desempeñan en las oficinas de la agencia y la empresa logística.

En un hecho inédito, la Asociación destacó también, a cuatro instituciones públicas que son percibidas como las más confiables por la ciudadanía, de acuerdo a diversos estudios: Banco Central, PDI, Carabineros y Bomberos de Chile. “

“Reconocimiento por su Contribución a Fortalecer la Confianza en Chile” fue el nombre del galardón que fue recibido por Rosanna Costa, presidenta del Banco Central; por el prefecto General César Cortés, subdirector de Administración, Logística e Innovación de la PDI; el teniente coronel Gerardo Aravena, prefecto de la Prefectura Andes de Carabineros de Chile; y Valeska Acevedo, secretaria nacional de Bomberos de Chile.

Al agradecer la distinción entregada, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, destacó la labor que los trabajadores de la institución realizan con compromiso y perseverancia para contribuir al bienestar de las personas a través de políticas que preservan la estabilidad macroeconómica del país, vía el control de la inflación de la estabilidad de los pagos internos y externos. “Esto parece tan lejano, pero no lo es en absoluto. La inflación es un golpe duro que enfrentan a diario los ciudadanos cuando no está alineada a su meta. Una economía desajustada que no ofrece horizontes estables es un territorio menos adecuado al desarrollo de proyectos que permitan el mejor desarrollo de un país. Doble honor recibir esta distinción en esta instancia en la cual por primera vez se otorga este reconocimiento a instituciones públicas”, dijo Costa, quien resaltó que la Planificación Estratégica 2023-2028, titulada “Nuestro mandato, nuestro compromiso”, refuerza la meta de mantener una inflación baja y estable, seguir siendo un Banco de vanguardia, colaborativo y conectado con la comunidad.

La actividad también contempló la charla del director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild y la conducción del actor, productor y emprendedor, Pablo Díaz del Río, socio de la AEF.