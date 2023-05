Afirman que Lionel Messi habría aceptado millonaria oferta del fútbol árabe

Parece haber humo blanco sobre el futuro de Lionel Messi, ya que ante su inminente partida del PSG, por la tensionada relación que mantiene con el club parisino, el argentino habría decidido aceptar una millonaria oferta desde Arabia Saudita.

Según el famoso programa de televisión español “El Chiringuito”, la “Pulga” habría definido su salida del conjunto francés a final de temporada, y se marcharía al Al-Hilal del fútbol árabe, uno de los cuadros más importantes del país, y que dirige su compatriota Ramón Díaz.

La oferta en cuestión, superaría los 500 millones de euros, según informó el mismo programa. En la misma línea, el jugador trasandino se podría volver a ver las caras con su eterno rival, Cristiano Ronaldo, quien milita en el Al Nassr de la misma liga.

Además, se especula que no llegaría solo, ya que sus excompañeros del Barcelona, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, también estarían negociando su llegada a las filas del elenco saudí.

No obstante, no todo parece sentenciado respecto a su futuro, porque según informó el diario inglés The Times, el PSG trataría de negociar un acuerdo con el campeón del mundo, con el fin de activar la prórroga de un año de su contrato, antes de que este mismo finalice el próximo 30 de junio.