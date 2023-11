Aguilar sobre Atacama: “Hay un grupo que no ha vuelto a clases porque considera que no se han cumplido las condiciones habilitantes”

El presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió al paro de docentes en la Región de Atacama, mostró su preocupación por la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y criticó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por su “falta de autoridad”.



“En Atacama se suman las falencias de esta nueva propuesta de educación pública con problemas de gestión. Creo que es una vanguardia de lo que podría ocurrir en el conjunto del sistema si no se le hace una reforma estructural al sistema de educación pública”, dijo en Radio Concierto.



“Hay un grupo que no ha vuelto a clases porque considera que no se han cumplido las condiciones habilitantes. Es recurrente que se acuerden cosas y luego no se cumplan. La información que yo tengo es que hoy se están reuniendo porque los compromisos no se cumplieron”, agregó sobre el paro de docentes.



Aguilar también fue muy crítico al decir que “la municipalización sigue funcionando mal. Estos servicios locales siguen siendo sostenedores, así están definidos por la ley. Eso provoca un Estado ausente. Cambió quien administra el modelo, pero el modelo es el mismo”.



El dirigente apuntó a la gestión de los SLEP y advirtió que “no hay un solo servicio local que haya supuesto un mejoramiento en la educación pública. Lamentablemente tuvimos razón cuando se discutió esta ley. Dijimos que el ministerio de Educación necesitaba más atribuciones. No puede ser que ante un problema tan grave la máxima autoridad te diga que no tiene atribuciones”.



“Los Servicios Locales de Educación no son ni chicha ni limonada. Son del Estado pero no. Cuando eso pasa, quedan crisis como las que ocurren ahora, porque nadie puede responder. Está claro que el sistema no está funcionando. Esta normativa necesita modificaciones estructurales, con el ministerio de Educación teniendo más labores y capacidad de toma de decisiones”, añadió.



Dentro de las críticas, Aguilar dijo que “hay un serio problema de financiamiento en los sistemas de educación pública. Hay que bajar el número de alumnos por sala. Una media de 45 alumnos por sala atenta contra la calidad de la educación. Debería haber un tope de 30. El Instituto Nacional, por ejemplo, se achicaron los cursos y se produjo un impacto positivo en la convivencia y los aprendizajes”.



El docente también respondió a las críticas del expresidente Sebastián Piñera, que apuntó a la gestión de Aguilar como presidente del Colegio de Profesores durante los primeros meses de pandemia. Al respecto, Aguilar dijo que “sería interesante reflexionar juntos. Cuando fue el peak de la pandemia, usted decretó que se volvía a clases las dos semanas siguientes. Eso hubiera sido un verdadero desastre sanitario, porque 4 millones 200 mil personas habrían tenido que movilizarse”.



“Claro que nos resistimos a la vuelta a clases y lo volveríamos a hacer. No fue una decisión solo mía, fue de las comunidades educativas. Nosotros enfrentábamos una situación mundial absolutamente inédita”, continuó.



Por último, señaló que “el gran problema fue que las comunidades escolares no tenían confianza en las medidas que tomaba el gobierno y que estuvieran las condiciones mínimas habilitantes. Se instalan posverdades y cierto sector instaló que fue casi un capricho no querer volver a clases. En Chile se dejó de hacer clases muy poco. El impacto de las clases a distancia es brutal, acá y en todo el mundo”.