Al menos 14 recién nacidos fallecen en Pakistán luego de un incendio en un hospital

Al menos 14 recién nacidos murieron tras un incendio registrado en la unidad neonatal del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), uno de los principales hospitales estatales de Islamabad.

Las autoridades enviaron camiones de bomberos, ambulancias y personal de emergencia hasta el recinto. Poco después, los equipos de rescate informaron que el fuego había sido controlado, de acuerdo a la BCC.

El incendio se originó en el tercer piso de la unidad maternoinfantil del hospital.

Según un portavoz del recinto, había 15 bebés recién nacidos en la sala al momento del siniestro. Solo uno pudo ser rescatado con vida.

BBC Urdu informó, citando a un portavoz del hospital, que el fuego se habría iniciado en una unidad de aire acondicionado. Posteriormente, se propagó con rapidez por las conexiones de oxígeno.

Los recién nacidos se encontraban en incubadoras o conectados a equipos de oxígeno, según declaró el ministro de Salud, Mustafa Kamal, a Geo News.

Investigan causas del incendio en hospital de Islamabad

El oxígeno no es inflamable por sí mismo. Sin embargo, puede acelerar la combustión y hacer que otros materiales ardan con mayor intensidad.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, pidió identificar a los responsables y adoptar acciones legales tras conocerse la tragedia.

“Se deben garantizar medidas efectivas de seguridad contra incendios y protocolos de emergencia para la protección de los pacientes en los hospitales, especialmente de los recién nacidos”, afirmó en una publicación en redes sociales.

Zardari también expresó su “dolor y tristeza” y entregó sus “más sentidas condolencias” a las familias.

La muerte de los recién nacidos es una “pérdida desgarradora e irreparable”, concluyó.

Por su parte, el primer ministro Shehbaz Sharif pidió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido.

“Una situación como esta, con niños involucrados, es irreparable”, señala el comunicado.

Además, el magistrado de distrito de Islamabad formó un comité especial de investigación. El organismo deberá entregar un informe en un plazo de 24 horas.

Bebés deberán ser identificados mediante ADN

La policía informó que los recién nacidos fallecidos sufrieron quemaduras graves y deberán ser identificados mediante pruebas de ADN.

Solo después de esos exámenes los cuerpos podrán ser entregados a sus familias, según explicaron las autoridades.

La medida fue informada luego de que los padres solicitaran recibir inmediatamente los cuerpos de sus hijos.

En las inmediaciones del hospital, el ambiente permanecía marcado por la conmoción. La policía mantenía vigilancia en los accesos y los camiones de bomberos continuaban estacionados en el exterior.

“Un hombre nos contó que su bebé de tres días había fallecido”, comentó Carrie Davies, corresponsal de la BBC en Pakistán.

Testigos relatan cómo comenzó la emergencia

Hivsa Walid se encontraba dentro del hospital junto a su cuñada, quien había dado a luz días antes. Ambas estaban en la sala de recién nacidos situada frente al lugar donde comenzó el incendio.

Según su relato, eran cerca de las 6:00 horas cuando escucharon un grito. Primero pensaron que alguien había muerto, pero luego observaron el humo.

Las mujeres tomaron a la recién nacida y huyeron del sector, logrando escapar del incendio.

Pakistán ha registrado otros incendios de gran magnitud durante los últimos años.

En enero, un incendio en el centro comercial Gul Plaza de Karachi dejó 67 personas fallecidas.

En 2021, 16 personas murieron en el incendio de una pequeña fábrica ubicada en una zona residencial de Karachi.

Además, en 2012, cerca de 300 trabajadores fallecieron en otro incendio industrial en la misma ciudad.

Ese edificio carecía de salidas de emergencia y varios trabajadores quedaron atrapados tras rejas metálicas.