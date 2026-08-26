Al menos 16 muertos y 400 sin contacto en Nepal luego de una riada en la frontera con China

Una masiva riada registrada este miércoles en el norte de Nepal dejó al menos 16 muertos y cerca de 400 desaparecidos, entre ellos turistas. La emergencia ocurrió cerca de la frontera con el Tíbet, en China.

La repentina masa de agua llegó alrededor de las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana, según fuentes oficiales, de acuerdo a EFE.

La crecida golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Imágenes de la emergencia muestran mercados, carreteras y obras hidroeléctricas siendo arrasados por el agua en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet.

Además, varias localidades quedaron cubiertas de lodo y con importantes daños materiales tras el paso de la riada.

Las autoridades informaron de al menos 16 personas fallecidas. En paralelo, los equipos de emergencia intentan determinar el paradero de cientos de desaparecidos.

Cerca de 400 personas permanecen desaparecidas

Casi 400 personas permanecen sin contacto y podrían haber quedado atrapadas por las aguas, según los antecedentes disponibles.

Entre los desaparecidos habría 291 viajeros extranjeros, aunque las autoridades continúan recopilando información sobre las personas afectadas.

Un video difundido por medios y redes sociales muestra a una multitud corriendo mientras la riada se aproxima. El registro, sin embargo, se encuentra pendiente de verificación.

Las imágenes corresponderían al puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre entre Nepal y el Tíbet.

En otro registro, una enorme masa de agua arrastra decenas de vehículos, incluidos autobuses estacionados. También se observan escombros y una gran nube de polvo.

Investigan posible relación con un terremoto

Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños y las causas de la emergencia.

De manera preliminar, el desastre ha sido relacionado con un terremoto registrado a las 8:37 hora local.

El movimiento telúrico habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río. Posteriormente, esa obstrucción habría desencadenado la violenta inundación.

Por ahora, la relación entre el terremoto, el deslizamiento y la riada permanece bajo evaluación de las autoridades.