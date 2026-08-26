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Tribunal ordena que 4 miembros del Clan Chen sean trasladados de cárcel “La Laguna”

Según consignó Emol, el ministro Arrau dijo que “vemos que hay ya personas que fueron trasladadas a ‘La Laguna’, en Talca, que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones, entre ellas hay personas del Clan Chen, a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tribunal ordena que 4 miembros del Clan Chen sean trasladados de cárcel “La Laguna”

El Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que cuatro reos —miembros de la mafia china, conocida como “Clan Chen”— sean devueltos a la cárcel de Alto Hospicio. Esto luego de ser trasladado hasta la cárcel “La Laguna”, en Talca. En el marco de la Operación Cancerbero.

De acuerdo a “Informe Especial”, cuatro integrantes de la banda de origen chino, que es investigada por diversos delitos en la Región de Tarapacá, interpusieron un recurso. Esto para dejar sin efecto su derivación a el recinto penitenciario del Maule, consignó Emol.

Imputados que serán trasladados


Se trata de los imputados, Longdi Chen, Wu Chen, Wen Cheb y Ziliang Chen. Formalizados por delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Estos son sindicados como líderes del blanqueo de capitales obtenidos de una estafa de carácter transnacional. Esta suma hasta ahora una cifra superior a los 180 millones de dólares.

El traslado desde Alto Hospicio no solo consideró al “Clan Chen”. Sino también a otros miembros de asociaciones delictivas como el Tren de Aragua, entre otras, consignó 24Horas.

Arrau se refirió a la resolución

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió este miércoles a la resolución.

Tras ser consultado por este revés que sufrió la Operación Cancerbero, el secretario de Estado manifestó.

“Vemos que hay ya personas que fueron trasladadas a ‘La Laguna’, en Talca, que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones, entre ellas hay personas del Clan Chen, a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”, informó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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