Al menos dos heridos luego que avioneta se estrellara en el principal aeropuerto de Venezuela

Al menos dos personas resultaron heridas luego de que una avioneta se precipitara a tierra poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela.

Así lo informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar el número de pasajeros que viajaban a bordo, según Efe.

En una publicación en Instagram, la institución detalló que los dos sobrevivientes “inmediatamente recibieron la atención médica” y que actualmente “se encuentran en condiciones estables”.

El accidente ocurrió a las 12:52 hora local (13:52 en Chile) de este 24 de septiembre por causas que todavía se investigan. El INAC anunció la activación de una “Junta de Investigación de Accidentes”, con el objetivo de “dar con los hechos que generaron” la caída de la aeronave Learjet 55.

De acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware, la aeronave YV-3440 estuvo en la mañana del miércoles “cerca de (la localidad de) Charallave”, en el estado Miranda, desde donde se dirigió al aeropuerto de Maiquetía.

FlightAware también registró que en las últimas dos semanas la avioneta voló en un par de ocasiones a Cuba desde Venezuela y posteriormente a Panamá desde la isla.

En julio pasado, siete personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia. Entre las víctimas estaba el copiloto, según informó en esa ocasión el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami hacia una localidad del municipio Alto Orinoco y debía regresar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco del operativo por los comicios municipales de ese mes.