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Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio y cuál es su monto?

Esta ayuda, no postulable, entrega un aporte monetario mensual a las familias más vulnerables, quienes a su vez deben cumplir con ciertos requisitos.

Leonardo Medina
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Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio y cuál es su monto?

El Bono por Control Niño Sano es un importante beneficio económico que entrega el Estado, el cual está destinado a las familias participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

La ayuda corresponde a un aporte monetario mensual, para las familias con integrantes menores de 6 años. 

A las vez, se debe acreditar que los menores tengan al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Monto y requisitos

Para el año 2026, el bono asciende a $10.000 mensuales por cada niño o niña menor de 6 años del grupo familiar. 

Lo anterior, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, durante el período que determine el Plan de Intervención firmado por la familia.

En este sentido, las condiciones para acceder al beneficio son: 

  • Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.
  • Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
  • Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

El bono no requiere postulación, pero es necesario acudir a tu municipalidad para acreditar el control de niño sano. 

Por su parte, en el caso de los niños y niñas menores de 2 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en cuatro oportunidades.

En tanto, para los niños y niñas de entre 2 y menores de 6 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en dos oportunidades.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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