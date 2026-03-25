Alcaldes de la RM llegan a La Moneda y entregan carta por alza de la bencina: “Se protege a los que más tienen”

Un grupo de 26 alcaldes del progresismo llegó la mañana de este miércoles hasta La Moneda con una carta. En la misiva piden abrir un espacio de diálogo con el Ejecutivo y exigir medidas que amparen a las familias más desprotegidas, frente al alza de los combustibles.



En el texto detallan que “el encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar.

Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal”.



El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabezó la iniciativa y explicó que “lo que venimos a entregar hoy día son cuatro propuestas muy concretas. Y una solicitud de reunión de diálogo.

Para poder entender que no es consecuente que uno esté hablando de una estrechez fiscal sumamente apretada para el país. Y al mismo tiempo, hable de reducir los impuestos a las empresas o eliminar el pago de contribuciones que afecta directamente a las familias más pobres o de clase media”.



Destacó el rol de los municipios en la búsqueda de soluciones.

“Los alcaldes siempre hemos sido actores que nos hemos caracterizdo por tener un sentido de colaboración”

“Los alcaldes siempre hemos sido actores que nos hemos caracterizado por tener un sentido de colaboración, de trabajo conjunto y de búsqueda de soluciones. Y ese ánimo se mantiene.

Y lo dijimos desde el inicio de este Gobierno: vamos a ser los primeros en sentarnos a la mesa a trabajar en buscar soluciones que beneficien a la gente. Pero pero también seremos los primeros en levantarnos y defender cuando los intereses de nuestros vecinos se vean afectados”.



En su intervención, Vodanovic criticó la estrategia oficial frente a la crisis:

“Lamentablemente, si bien uno no elige las crisis que enfrenta, uno sí elige cómo enfrenta esas crisis. Y lo que estamos viendo es que este Gobierno ha decidido enfrentar esta crisis protegiendo a los que más tienen.

Con una serie de medidas que buscan resguardar el bolsillo de las mayores riquezas en desmedro de la gran mayoría de familias trabajadoras y de clase media.

Estas van a tener que asumir la totalidad del costo de esta alza de combustible”.



El alcalde insistió en la necesidad de coherencia:

“Creemos que es importante ser consecuente en ese discurso, buscar proteger a las personas más desposeídas. Y como alcaldes traemos cuatro propuestas concretas en esa línea. Que busquen quizás cambiar la lógica con la cual el gobierno está enfrentando esta crisis por el precio del petróleo”.



La misiva fue firmada inicialmente por 26 jefes comunales, aunque se espera que el número de adhesiones se acerque a los 100.