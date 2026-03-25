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Irán rechazó propuesta de EEUU para poner fin a guerra: Presentó sus propias condiciones

Una fuente oficial comentó a la televisión del régimen Press TV que la propuestas era “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de EEUU en el campo de batalla”.

Leonardo Medina
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Irán rechazó propuesta de EEUU para poner fin a guerra: Presentó sus propias condiciones

Irán rechazó la propuesta de 15 puntos del presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Oriente Medio, apuntando a que la consideraban “excesiva” y “engañosa”. 

Una fuente oficial comentó a la televisión del régimen Press TV que Washington envió la propuesta mediante canales diplomáticos a Teherán. 

A la vez, según consignó Emol, aseguró que dicha propuesta era “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de EEUU en el campo de batalla”.

De acuerdo a la fuente, el gobierno iraní describe la propuesta de negociaciones como “engañosa”. Lo anterior, al plantear que EEUU e Israel atacaron cuando había conversaciones en curso.

Las condiciones de Irán

En paralelo, la misma fuente afirmó que Teherán presentó sus propias condiciones para terminar el conflicto.  

Las condiciones son el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de EEUU e Israel en Irán y sus aliados. A esto se suma la existencia de un mecanismo que impida el inicio de una nueva guerra y la reparación de daños por los ataques.

Por su parte, el último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán en el estrecho de Ormuz, como “un derecho natural y legal” del país.

Cabe destacar que Trump anunció el pasado lunes la suspensión por cinco días de los ataques contra centrales eléctricas iraníes. El jefe de Estado condicionó esto a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz. 

Además, el presidente norteamericano indicó que mantenía conversaciones “productivas” con Irán, algo que ha sido negado por Teherán.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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