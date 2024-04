Alcalde Jadue suspende esperada conferencia de prensa

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), suspendió una conferencia de prensa a la que él mismo convocó para referirse a su formalización.

Según consignó Cooperativa, los medios de comunicación estaban citados al edificio consistorial a las 15:00 horas, instancia en la que Jadue se comprometió a responder todas las preguntas. Sin embargo, una hora más tarde, decidió cancelar el encuentro.

El equipo de comunicaciones de la alcaldía informó que el punto de prensa no se realizaría. El problema suscitado es que no había -se indicó-una línea de audio que permitiera a la prensa hacer su trabajo en condiciones óptimas y no podría salir en buenas condiciones en emisiones en vivo.



Esta situación se lo hicieron saber los periodistas que llegaron al lugar, quienes al evaluar los requerimientos mínimos para una emisión limpia y de buena calidad, advirtieron del problema a los encargados.



Jadue, quien estuvo todo el tiempo en su oficina, observando lo que ocurría en el lugar, decidió suspender la conferencia de prensa, la que por ahora no tiene nueva fecha de realización.



“Hoy invitamos a la prensa a hablar con el alcalde, sin embargo, no se logró la coordinación esperada. Lamentamos haber perdido un espacio informativo tan importante”, dijo el municipio en redes sociales.



Horas antes el alcalde había denunciado en su programa de streaming que había una operación en su contra, involucrando al Frente Amplio como el motor de la campaña que lo pretende mantener inhabilitado para postular a cargos de representación popular.



“Esto es una operación y el caballero es del Frente Amplio, tiene su historia”, aseguró el jefe comunal en referencia al abogado presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien adelantó que la entidad decidió querellarse contra el alcalde, sumándose a la acción de la Fiscalía.