Alcaldesa de Quilpué y manejo de emergencia en megaincendio: “Advertimos las irregularidades desde el primer día”

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se refirió a las irregularidades detectadas por parte de la Contraloría General de República en el manejo de la emergencia provocada por el megaincendio de 2024 y aseguró que coinciden con lo que desde el municipio advirtieron desde el comienzo.



“No solo confirma lo que nosotros advertimos desde el primer día, sino que también evidencia de forma, para mi gusto muy inaceptable, el cómo se enfrenta una tragedia humana”, aseguró la jefa comunal en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “yo quiero centrar a las personas acá porque efectivamente falta a la fe pública y anula la confianza de las instituciones, porque frente a ese dolor -que los damnificados perdieron todo, incluso vidas humanas- tenemos hoy día una falta de rigurosidad que queda evidenciado en el proceso de Contraloría”.



Sobre los dichos del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien indicó que tiene total disposición para entregar la información que sea requerida, así como también iniciar los sumarios correspondientes, la alcaldesa sostuvo que eso “es el desde”, ya que “estar disponibles para entregar y esclarecer toda la información, eso es lo mínimo que se espera de una institución pública”.



“Nosotros tenemos que iniciar dieciséis sumarios y en lo que nos corresponde administrativamente. Todo lo que significa penalmente le corresponde a otras instituciones”, añadió.



Por otra parte, y consultada sobre si ha tenido conversaciones con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, la alcaldesa expresó que ha ido a visitar varias veces la comuna.



“Ha venido tres veces a empaparse, además que nosotros hemos tenido reuniones técnicas con él, que en el fondo le informamos. Él ya sabe más menos la situación que hoy día vive Quilpué”, indicó.



Y agregó que el futuro ministro se comprometió a que “entre 15 y 18 meses tuviéramos definitivamente resuelto todas las temáticas de reconstrucción”.