Alejandra Valle cuestionó la polémica ruptura de Carla Jara y Kaminski: “Estamos haciendo un discurso súper pechoño”

Durante un nuevo episodio de “La Voz de los que sobran”, la periodista Alejandra Valle se refirió a la polémica suscitada por la ruptura entre Francisco Kaminski y Carla Jara, el cual ha causado gran revuelo mediático en el país.

En el espacio, la comunicadora abordó la polémica que, bajo su visión, perdió el foco. “Estábamos en la etapa del feminismo donde teníamos súper claro que el que tiene que respetar a la mujer es que el que se casó con esa mujer, no la ‘otra’. La ‘otra’ será una descarada, pueden decir lo que quieran, yo no estoy defendiéndola, pero me parece que estamos haciendo un discurso súper pechoño y conservador”, expuso Valle.

En respaldo de excomunicadora de farándula, Daniel Stingo, su compañero de panel expresó que esos “temas no deberían ventilarse en televisión. Las responsabilidades son personales, pero el solo hecho de farandulizarlo es un retroceso”.

Sin embargo, Valle apoyó la decisión de Jara de presentarse en el programa de CHV “Podemos Hablar”, en el que entregó detalles sobre su quiebre con Kaminski. “Yo ahí la voy a defenderla, porque la querían dejar como la loca que se había imaginado que le habían puesto el gorro”, expresó.

Tras ello, la exconcejala de Ñuñoa cuestionó: “¿Por qué siempre se critica a la farándula y al fútbol no se le critica? Que son cosas populares y la gente vive. ¿Por qué? Porque el fútbol es de hombres, en cambio la farándula de mujeres”.

Para finalizar con su opinión, Valle manifestó que le resulta “importante hablar de estas temáticas, porque son las que influyen en el día a día. Son las conversaciones que la gente tiene en casa”.