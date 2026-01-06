Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal en sector Laguna Verde: Senapred solicitó evacuación

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este martes Alerta Roja para la comuna de Valparaíso, debido a un incendio forestal en el sector Laguna Verde.

A raíz del siniestro, que amenaza a viviendas en la zona, se ordenó la evacuación en el pasaje Los Colihues y la parte baja del camino Los Lobos.

“Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, señaló el organismo en redes sociales.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, manifestó en un video que “producto de un incendio que se encuentra activo en el sector de Laguna Verde en la comuna de Valparaíso, se ha declarado alerta roja de carácter comunal”.

Además, respecto a la evacuación en la parte baja del camino Los Lobos, indicó que “hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que residen en este sector y a quienes se encuentran en los sectores aledaños a que inicien un proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores y autoridad que se encuentra en el territorio”.

De acuerdo a información preliminar de Senapred, la emergencia ha afectado 0,5 hectáreas, y hay 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso trabajando en el lugar.