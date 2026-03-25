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Minsal informa que uso de mascarillas será obligatorio en servicios de urgencia entre el 1 de abril y el 31 de agosto

Ello en el marco de la estrategia de Campaña de Invierno, que a través de distintas acciones busca enfrentar la alta circulación de virus respiratorios.

Patricia Schüller Gamboa
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Minsal informa que uso de mascarillas será obligatorio en servicios de urgencia entre el 1 de abril y el 31 de agosto

El Ministerio de Salud determinó el uso obligatorio de mascarillas. Esto es en los servicios de urgencia, tanto del sector público como privado, entre el 1 de abril y el 31 de agosto.

Ello en el marco de la estrategia de Campaña de Invierno, que a través de distintas acciones busca enfrentar la alta circulación de virus respiratorios.

“Queremos informar a nuestros pacientes, así como a médicos, enfermeras, TENS y a todos los profesionales de la salud, que a partir del 1 de abril el uso de mascarillas será obligatorio en los servicios de urgencia, en los centros de salud públicos y privados.

También en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país. Esta medida busca protegernos entre todos y prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Cuidarnos es una tarea compartida”, explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

La medida será efectiva para el equipo de salud, incluyendo los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica. Esto además de pacientes y todas las personas que se encuentren en los dispositivos de la red asistencial detallados por el subsecretario Montt.

“Esta decisión se tomó porque a medida que nos acercamos al invierno, aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios.

Incluso recomendamos que, de sentirse enfermos, resfriados o ir a un lugar aglomerado, también consideren usar mascarilla, sin olvidar nunca el lavado de manos y estornudar en el antebrazo. El uso obligatorio de las mascarillas en urgencias se extenderá hasta el 31 de agosto o hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”, añadió la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Para el cumplimiento de esta medida las mascarillas recomendadas son las médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de los respiradores de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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