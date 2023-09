Alessia pone en duda su regreso a “Gran Hermano”: “Mi prioridad es mi salud mental”

Sorpresa causaron en las últimas horas las inesperadas declaraciones de la exparticipante de “Gran Hermano”, Alessia Traverso, que luego de resultar como una de las elegidas en el repechaje del programa para volver a ingresar al reality, puso en duda su eventual regreso al encierro.

La joven, quien fue la última jugadora en abandonar el espacio televisivo, confesó en una entrevista con Publimetro que analizará la decisión de volver al popular concurso.

“La verdad es que cuando a mí me preguntaron si iba a volver al repechaje, fue apenas venía saliendo de la casa y yo estaba con toda la emoción, ver a Jorge destrozado me rompió el corazón y pensé en Jorge de una y dije que sí”, manifestó de entrada.

No obstante, y tras ser seleccionada este miércoles por sus compañeros para reingresar, aseguró que le gustaría reflexionar en torno a esta opción, debido al agotamiento emocional que significó estar dentro del programa.

“Ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental”, indicó, y concluyó con que “quiero tener un tiempo para pensar”.