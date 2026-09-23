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Alumna apuñaló por la espalda a una profesora en Brasil: Confesó que lo hizo porque no le caía bien

La profesora, identificada como Betânia Almeida Prestes, recibió asistencia y fue trasladada a un hospital. Mediante un comunicado, desde la escuela detallaron que la docente fue sometida a una tomografía, la cual reveló que la perforación no afectó ningún órgano.

Leonardo Medina
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Alumna apuñaló por la espalda a una profesora en Brasil: Confesó que lo hizo porque no le caía bien

Un violento hecho se registró recientemente al interior de una sala de clases en Brasil, luego de que una alumna apuñalara por la espalda a una profesora en la Escuela Estatal de Enseñanza Media Dr. Gerson dos Santos Peres. 

Dicho establecimiento se encuentra en el municipio de Cametá, al noreste de Pará. Según informó el medio local G1, el incidente ocurrió el pasado viernes 11 de septiembre.

La profesora, identificada como Betânia Almeida Prestes, recibió asistencia y fue trasladada al Hospital Regional de Cametá.

De acuerdo a lo consignado por T13, la policía indicó que la lesión no se consideró grave y se le practicó una sutura.

Respecto al ataque, personal de la escuela alertó a los agentes por la agresión, y comunicaron que la propia estudiante confesó haber herido a la profesora con un cuchillo de caza.

El insólito motivo

Por su parte, y al momento de ser interrogada, la alumna declaró que no existía una razón específica para haber realizado el ataque. A su vez, aseguró que hirió a la docente porque no le caía bien.

La joven comentó a los policías que dejó el cuchillo en un contenedor de basura de la escuela. Posteriormente, el objeto fue hallado e incautado por los agentes.

Luego de la confesión de la estudiante, se dio aviso al Consejo Tutelar y a la madre de la joven. Esta última, en tanto, fue trasladada a la comisaría de la Policía Civil de Cametá.

Mediante un comunicado, la escuela precisó que la profesora fue sometida a una tomografía, la cual reveló que la perforación no afectó ningún órgano. Además, mencionaron que la docente permanece internada en el Hospital Regional de Cametá.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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