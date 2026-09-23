“Te amo fuerte Pachuca”: Ángela Prieto recuerda a su hermana Paz Ramírez a un mes de su muerte

La modelo y actriz Ángela Prieto recordó a su hermana, la cineasta Paz Ramírez, al cumplirse un mes de su muerte tras ser atropellada en Providencia.

A través de Instagram, la también actriz compartió una emotiva reflexión sobre la ausencia de su hermana y el proceso que ha vivido su familia durante estas últimas semanas, recogió La Hora.

“Hoy se cumple un mes. Apenas un mes. Pero para mí se siente que ha pasado una eternidad”, escribió Ángela Prieto entre lágrimas al recordar a Paz Ramírez.

La modelo también se refirió a las circunstancias de la muerte de su hermana y al proceso judicial. “¿Será por el enorme cansancio que siento? ¿Será por lo abrupta y violenta que fue tu partida? ¿Será porque aún nos queda un largo camino por recorrer para hacer justicia?”, expresó.

El primer 18 de septiembre sin Paz Ramírez

Además, Ángela Prieto recordó que estas fueron las primeras Fiestas Patrias que la familia pasó sin Paz Ramírez.

“Pasar un primer 18 de septiembre sin ti solo materializa aún más que tu cuerpo físico ya no está con nosotros. Sin embargo, te siento y logro percibir en otras sutilezas”, escribió.

En ese sentido, la actriz relató algunos momentos cotidianos en los que siente la presencia de su hermana. Entre ellos mencionó caminar entre flores silvestres, compartir una empanada y mirar a su madre.

“Seguiré valorando los buenos momentos, priorizando la familia y los afectos, saboreando la buena mesa y sintiendo el cuerpo vibrar cada vez que baile una canción que me recuerde a ti”, expresó.

Finalmente, Ángela Prieto cerró su mensaje con una declaración de amor hacia su hermana: “Te amo fuerte Pachuca”.