Álvaro Salas se refiere a un eventual regreso al Festival de Viña del Mar: “Todos los años me invitan”

El reconocido humorista nacional, Álvaro Salas, participará este viernes en el programa de Megaplus “45 minutos con”, instancia en la que sorprenderá al abordar la posibilidad de volver a presentarse en el Festival de Viña del Mar, evento en el cual no participa desde el año 2007.

En su conversación con Rodrigo Sepúlveda, “el Rey del Chiste Corto” confesó que “me siento orgulloso de que todos los años me invitan al Festival de Viña, cada canal que lo tiene me llama”.

“Sin embargo, uno debe ir cuando realmente se siente emocionalmente bien, y no solo cuando la rutina está aprobada por el público o resulta bien. La tranquilidad es fundamental”, añadió.

Pese a lo anterior, el ex “Pujillay” dejó en claro que “cuando tomo decisiones de este tipo, involucro a todo mi entorno para que mi familia esté tranquila. Además, siempre está esa sensación de que el humorista lo puedan pifiar, todo lo contrario con los cantantes que pocas veces ocurre. Por lo mismo, siempre es bueno tomarse un tiempo, no digo que no quiera ir nunca más, pero por ahora no”.

Además, también comentó la polémica que se generó en la última edición del certamen viñamarino, después de que Bombo Fica criticara la gran diferencia entre los sueldos de los cantantes y los humoristas en el evento de la ciudad jardín.

“Estoy de acuerdo con él. Las cifras que se le pagan a un cantante internacional son hasta 20 veces mayores en comparación con lo que recibe un humorista”, indicó.

En la misma línea, concluyó que “a pesar de esto, el rating dice todo lo contrario porque el humorista siempre es el más visto de todos los festivales. Entonces estoy de acuerdo en esa posición, debe ser más justo y equitativo”.