Álvaro Salas y su separación en la tercera edad: “Estoy muy bien solo”

El reconocido humorista, Álvaro Salas, estará invitado este viernes al estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, y en medio de su participación en el programa, abordará cómo ha enfrentado el quiebre de su matrimonio en la tercera edad.

Salas, quien se separó luego de 33 años de su ahora exesposa, Maritza Soto, manifestó en el espacio televisivo que “a mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”.

“Estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación con la Mary”, añadió en su conversación con Jean Philippe Cretton.

Asimismo, aseguró que “estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien”.

Por otra parte, declaró que “yo no siento la edad que tengo, en diciembre cumplo 71 y a los 71 se tienta uno. Yo nunca he sentido mi edad…yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía ‘suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito’, y ahora todos te dicen ‘cuídese’”.

Cabe destacar que en su momento, cuando reveló públicamente su separación, el comediante ya había evidenciado que el fin de la relación ocurrió en buenos términos, al señalar que “me sirvió mucho que no fuera con pelea. Para poder trabajar yo necesito estar bien”.