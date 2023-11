Anuar Quesille asumió como nuevo defensor de la Niñez de Chile por el periodo 2023-2028

El abogado Anuar Quesille Vera asumió oficialmente este lunes su cargo como el nuevo defensor de la Niñez, a cargo de liderar esta institución autónoma de derechos humanos, especializada en niñez y adolescencia, por los próximos cinco años.

Después del término del periodo de la primera defensora de la Niñez del país, Patricia Muñoz, el 31 de mayo de este año, el cargo estuvo vacante por cinco meses, tiempo en el que asumió interinamente la directora de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial, Giannina Mondino.

Tras un periodo y su elección en el Pleno del Senado el pasado 24 de octubre, el abogado inició este lunes su gestión a la cabeza de la institución autónoma de derechos humanos.

Mondino, en un hito simbólico, entregó al nuevo defensor un documento con la información de la gestión de las distintas unidades, sedes y áreas de la institución, para el comienzo de su trabajo en el cargo.

Anuar Quesille señaló, al ser consultado por la prensa, que, en relación a prioridades programáticas, él comienza desde la idea de poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las gestiones institucionales: “Desde ahí, hoy nos encontramos frente a tres grandes escenarios. En primer lugar, debemos considerar las situaciones urgentes, en temas de educación, de niños, niñas y adolescentes privados de estar con sus familias, en temas de seguridad pública, donde se requieren acciones concretas para lograr que las instituciones del Estado, que tienen un mandato en esas materias, puedan entregar respuestas acordes, pertinentes y oportunas”.

En segundo lugar, entre los escenarios prioritarios, Quesille apuntó a la operacionalización de la Ley de Garantías: “Actualmente el Estado se encuentra en un proceso de instalación de esta nueva institucionalidad, y para ello la Defensoría de la Niñez juega un rol protagónico para supervigilar, monitorear y trabajar colaborativamente en la llegada al territorio de este Sistema de Garantías”.

Finalmente, explicó que el tercer punto que le gustaría priorizar es “abrirnos a nuevos temas, temas contingentes y contemporáneos que alcanzan otras dimensiones de las vidas de niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el rol de los niños, niñas y adolescentes frente a los medios de comunicación, o la prevención de la violencia en el entorno digital, entre muchas otras temáticas”.

ATACAMA

Al ser consultado sobre el extenso paro docente que afecta a la Región de Atacama, el defensor de la Niñez declaró que “es muy preocupante, urgente, no puede esperar. Son más de 60 días que los niños, niñas y adolescentes de la región no pueden ir a clases, por lo tanto, no se les está garantizando el ejercicio de su derecho a la educación (…) la Defensoría de la Niñez ha realizado una serie de acciones de coordinación e intermediación para que este derecho pueda ser reestablecido. Estamos evaluando las siguientes acciones que adoptaremos en caso de que esto perdure”.

Anuar Quesille es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho Internacional, experto en materias de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, tanto en Chile como en América Latina. Lleva más de quince años trabajando en la promoción y cumplimiento de los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño; es asesor para las Naciones Unidas en el campo de los derechos de la niñez; para el Instituto Nacional de Derechos Humanos; la Fundación Ciudad del Niño; Fundación Power; Tierra Esperanza; Coanil, entre otras, además de realizar asesorías en los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Justicia y en el Poder Judicial.

En su respectiva exposición en la Comisión de DDHH propuso fortalecer la Defensoría, transformándola en una institución capaz de construir puentes, de promover acuerdos con todos los entes vinculados de manera transversal: con la sociedad civil y con los propios niños, niñas y adolescentes.