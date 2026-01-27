Home Nacional "aprueban monumento a piñera, pero cambio de ubicación retrasa trá..."

Aprueban monumento a Piñera, pero cambio de ubicación retrasa trámite a marzo

La discusión no solo giró en torno a la aprobación, sino también a la ubicación del monumento. Una indicación presentada por Juan Fuenzalida (UDI) estableció que la obra no se levantará en la Plaza de la Constitución, como se había planteado inicialmente, sino en la Plaza de la Ciudadanía. Este cambio obliga a que el proyecto regrese al Senado en tercer trámite constitucional, lo que posterga su despacho hasta marzo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Aprueban monumento a Piñera, pero cambio de ubicación retrasa trámite a marzo

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera Echenique.

La discusión no solo giró en torno a la aprobación, sino también a la ubicación del monumento. Una indicación presentada por Juan Fuenzalida (UDI) estableció que la obra no se levantará en la Plaza de la Constitución, como se había planteado inicialmente, sino en la Plaza de la Ciudadanía. La enmienda fue aprobada con el mismo resultado que la votación principal.

Este cambio obliga a que el proyecto regrese al Senado en tercer trámite constitucional, lo que posterga su despacho hasta marzo, pese a que aún debe ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados, previsiblemente este miércoles.

La semana pasada, el Senado había aprobado la iniciativa por amplia mayoría, con financiamiento vía colectas públicas, donaciones y aportes privados. Solo hubo reparos de los senadores del Partido Comunista y de la independiente Fabiola Campillai.

El impulsor de la propuesta es el senador y futuro ministro Segpres, José García Ruminot (RN), quien al presentar la idea señaló: “Él fue dos veces Presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento en la Plaza de la Constitución”.

La votación terminó con 7 respaldos, 3 rechazos y 2 abstenciones.

El apoyo vino de Miguel Ángel Becker (RN), Fernando Bórquez (UDI), José Carlos Meza (Republicanos), Jorge Saffirio (Demócratas), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI) y Rubén Oyarzo (PR).

En oposición se manifestaron Matías Ramírez (PC), Claudia Mix (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que Cosme Mellado (PR) y Camila Musante (Indep) optaron por abstenerse.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Lago Ranco, es...

Lago Ranco es uno de los lugares turísticos en Chile donde la estacionalidad y la vida local marcan el ritmo del viaje. Un destino lacustre del sur con accesos simples, servicios acotados y una identidad comunitaria aún vigente.

Leer mas
Nacional
Exfiscal Gajardo por Vivanco: “Debiera quedar en...

El abogado dijo en Radio Pauta que “las pruebas me parecen suficientes para formalizar delitos tan graves como cohecho y lavado de activos” y recordó que “estos mismos antecedentes ya fueron tenidos por buenos por la Corte Suprema”, tanto para decretar medidas cautelares como para autorizar diligencias relevantes.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: lugares subterráneos que tienes...

Explora qué hacer en Santiago a través de túneles, cavernas y espacios subterráneos que revelan el lado oculto de la ciudad, en recorridos cargados de historia y patrimonio.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
22
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/