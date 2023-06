Araos no renuncia y anticipa sumario por caso de Clínica Las Condes

Pese a los reiterados llamados de la oposición, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, no renunció este lunes al cargo y solo anunció un sumario administrativo para determinar responsabilidades de por qué no se llamó a la Clínica Las Condes por una cama para la lactante fallecida en San Antonio.



Además, informó que se instruyó una “auditoría administrativa urgente” con el objetivo de revisar el 100% de las llamadas que se realizaron la semana pasada a las clínicas y hospitales públicos, “para identificar las mejoras que tenemos que realizar a la brevedad posible”.



Araos recordó que existe un protocolo aprobado por resolución de búsqueda de las camas necesarias, según el nivel de complejidad de los pacientes, y dicha resolución está vigente.



“Conociendo el caso lamentable de la semana pasada fui informado que dicho protocolo se había ejecutado tal cual está instruido y, en esta materia, fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación”, señaló el subsecretario.



“Al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y los registros, pudimos constatar que no existieron registros de llamadas a Clínica Las Condes”, agregó.



“Ante esta situación he decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó a Clínica Las Condes”, añadió.



También recalcó que, salvo la Clínica Las Condes, “en dicho procedimiento se llamó al resto de las clínicas y hospitales públicos y consta en los registros”.



Finalmente, reiteró que Chile está viviendo el brote más importante de los últimos 10 años de virus respiratorios, “pero la red ha respondido”.