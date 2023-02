Arrendataria de “narco-casa” impacta con inesperada revelación: “Esa firma no es de él”

La arrendataria de la supuesta “narco casa” que fue demolida en la comuna de La Florida, contó su versión en una entrevista con el matinal de CHV, donde dio detalles de lo sucedido.

Consuelo, arrendataria peruana, quien señaló no haber sido notificada ni que tampoco se les dio un plazo para retiras sus pertenencias, conversó con CHV, donde señaló que la firma que notificaba la demolición, no fue realizada por su marido.

“Esa firma no es de él. Él lo recibe, pero esa firma no es de él. Dicen que lo grabaron recibiendo el papel y eso es verdad; él recibió el documento”, señaló la arrendataria.

Frente a la declaración, Monserrat Álvarez comentó: “Ya, pero espera, tú ayer dijiste que habías recibido un sobre cerrado. Lo dijiste en este programa. Y ahora estás diciendo que tu marido había recibido esta notificación”.

“No, acá yo no quiero cambiar versiones. Ayer yo estaba muy mal, me sacaron de la casa sin previo aviso. En ninguna parte de la carta dice que vamos a ser desalojados en tal fecha. Yo no entendí nunca ese documento, porque solamente hay códigos. Nosotros no le dimos mayor importancia”, señaló la vecina de La Florida.

No obstante, el periodista Jean Philippe Cretton no quedó satisfecho con la afirmación, por lo que agregó: “Consuelo, buen día, pero hace poco nos dijiste que la firma era falsa”, a lo que la arrendataria respondió: “A él (su marido) le dijeron ‘firma, firma’. Él me indica que nunca firmó este documento y que esa firma no es de él”.

“Pero esa es una acusación súper grave, dices que una municipalidad falseó una firma. Si tú me dices que la firma no es de tu pareja y después sí, eso genera confusión”, planteó Cretton.

“Mi esposo recibe esa carta, yo no estaba ese día. Él me dice que llegó un papel de la municipalidad y que debía acercarse la arrendadora. Mi error fue no notificarla a ella, no haberlo visto con tanta seriedad, pero a lo que voy yo es que ayer llegaron con cien personas y para mí fue terrible”, señaló la ciudadana peruana.

Tras unos minutos de discusión, Consuelo reconoció que su esposo “solamente hizo una mosca. Él recibió al papel y de eso yo le echo la culpa. Él tuvo que haber leído (…) Si yo hubiese sabido que en ese documento decía que me iban a desalojar, yo el mismo día pongo todas mis cosas afuera. No sé cómo lo hubiera hecho, hubiese buscado a mi gente, a mis amigos, pero hubiese salido el mismo día”, cerró la vecina.

Anteriormente, el alcalde Rodolfo Carter señaló que “le hemos dicho que vamos a demoler hoy día, porque la ley se tiene que cumplir hoy, le hemos dado facilidades para que pueda trasladar a sus niños, un lugar distinto, le hemos puesto dos camiones para que pueda mover sus cosas”.

“Me dijo que no quería hablar con (la prensa) porque se sentía criminalizada, y acabamos de descubrir que ahora sí quiere hablar con (la prensa), que va a cambia de discurso todas las veces que sea necesario para impedir el cumplimiento de la ley, no hay nada más que hacer. Se han cumplido los plazos, cuatro semanas, entre las notificaciones, los informes policiales, han habido investigaciones de la SIP por semanas a esta residencia”, enfatizó.