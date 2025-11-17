Home Vanguardia "artista urbano “el agu” presenta su nuevo sencillo: “noche fría”..."

Artista urbano “El Agu” presenta su nuevo sencillo: “Noche fría”

Con solo 18 años, este cantante ya se ha presentado en países como Argentina y Uruguay, donde ha logrado abrirse paso, además del mercado mexicano, logrando -a su corta edad- hitos tan importantes, como telonear al famoso artista Nicky Jam.

Leonardo Medina
Tiene miles de seguidores en plataformas digitales y redes sociales. Sus canciones se escuchan, además de nuestro país, en Argentina y México. También ha teloneado a artistas de la talla del reconocido cantante internacional Nicky Jam y ha girado por el país trasandino y Uruguay, lugares a donde ha llegado a punta de esfuerzo y de talento. 

De hecho, uno de sus mayores éxitos “Después de las 12” ya supera los 7 millones de streaming. Hablamos del artista urbano “El Agu”, quien con solo 18 años, ya se ha hecho un nombre en la escena local e internacional.

Ahora regresa al mercado musical con su nuevo sencillo “Noche Fría”, que según el cantante “habla de una conexión que sigue viva con la pareja, a pesar del tiempo y la distancia. Entre deseo, recuerdos y noches solitarias, el tema refleja esa atracción imposible de olvidar entre dos personas que aún se piensan”.

“El Agu” ha transitado por diferentes géneros dentro del rubro urbano: reggaetón, trap, dancehall y afro, logrando diferenciarse con su estilo fresco y auténtico. Además, ha realizado importantes proyectos con destacados productores, tales como Nes on the shet, Mateo on the Beatz, Omar Varela y Tesh music.

“Me gusta cantarles a las mujeres. El sentimiento que transmiten me inspira para crear cada una de mis letras”, reconoce y enfatiza que “mis puntos fuertes son la versatilidad y la lirica de mi música, además de la constancia. De hecho, durante el último tiempo he trabajado duro, componiendo y grabando nuevos sencillos”.

Además de presentar este último single “El Agu” prepara un próximo EP, con el que pretende remecer el mercado. “Vienen importantes colaboraciones con artistas consolidados, buscando siempre un mejor posicionamiento de mi carrera. Quiero que la gente conecte con mi nuevo single ‘Noche fría’ y sentir el mensaje que transmite esta canción”, concluye.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Leonardo Medina
