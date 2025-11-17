Artista urbano “El Agu” presenta su nuevo sencillo: “Noche fría”

Tiene miles de seguidores en plataformas digitales y redes sociales. Sus canciones se escuchan, además de nuestro país, en Argentina y México. También ha teloneado a artistas de la talla del reconocido cantante internacional Nicky Jam y ha girado por el país trasandino y Uruguay, lugares a donde ha llegado a punta de esfuerzo y de talento.

De hecho, uno de sus mayores éxitos “Después de las 12” ya supera los 7 millones de streaming. Hablamos del artista urbano “El Agu”, quien con solo 18 años, ya se ha hecho un nombre en la escena local e internacional.

Ahora regresa al mercado musical con su nuevo sencillo “Noche Fría”, que según el cantante “habla de una conexión que sigue viva con la pareja, a pesar del tiempo y la distancia. Entre deseo, recuerdos y noches solitarias, el tema refleja esa atracción imposible de olvidar entre dos personas que aún se piensan”.

“El Agu” ha transitado por diferentes géneros dentro del rubro urbano: reggaetón, trap, dancehall y afro, logrando diferenciarse con su estilo fresco y auténtico. Además, ha realizado importantes proyectos con destacados productores, tales como Nes on the shet, Mateo on the Beatz, Omar Varela y Tesh music.

“Me gusta cantarles a las mujeres. El sentimiento que transmiten me inspira para crear cada una de mis letras”, reconoce y enfatiza que “mis puntos fuertes son la versatilidad y la lirica de mi música, además de la constancia. De hecho, durante el último tiempo he trabajado duro, componiendo y grabando nuevos sencillos”.

Además de presentar este último single “El Agu” prepara un próximo EP, con el que pretende remecer el mercado. “Vienen importantes colaboraciones con artistas consolidados, buscando siempre un mejor posicionamiento de mi carrera. Quiero que la gente conecte con mi nuevo single ‘Noche fría’ y sentir el mensaje que transmite esta canción”, concluye.