Astrobióloga del Instituto SETI sobre posible encuentro con vida extraterrestre: “Estamos cerca”

La astrobióloga franco-estadounidense y directora del Centro de Investigación Carl Sagan del Instituto Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI), Nathalie Cabrol, planteó, en una reciente entrevista con el medio Space.com, que la humanidad estaría “cerca” de encontrar vida extraterrestre.

El diálogo se enmarca en la publicación de su libro “La vida secreta del universo: la búsqueda de un astrobiólogo en los orígenes y las fronteras de la vida”, instancia en la que fue consultada sobre el progreso del SETI, institución especializada en la búsqueda de vida extraterrestre.

“¿Cuándo crees que encontraremos vida?”, le consultaron. “Me hacen esa pregunta todo el tiempo. Les diré que estamos cerca. Realmente creo que estamos cerca”, contestó la científica.

Sin embargo, Cabrol enfatizó en que los hallazgos no son tan sencillos, puesto que los exoplanetas suponen “un tema complicado. Están muy lejos. No sabemos dónde hay vida y no podemos traer muestras ahora mismo”.

“Tal vez se puedan encontrar rastros de contaminación y moléculas sintéticas para asegurarnos de que estamos encontrando vida”, acotó la experta.

Pese a ello, Cabrol se mantiene optimista: “Los expertos en estas áreas están hablando entre sí y se están llevando a cabo conversaciones muy interesantes. Y esto tiene implicaciones increíbles para la búsqueda de vida en otras partes del universo”.

Sobre la misma línea, subrayó que “no se trata sólo de buscar vida en el universo, sino también de comprender cómo esta búsqueda reflejará realmente cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestro lugar en el planeta, nuestra relación con el mundo y el universo que nos rodea”.