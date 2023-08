Bachelet por cierre de Punta Peuco: “Di la orden… no me hicieron caso”

La expresidenta, Michelle Bachelet, afirmó que durante su segundo gobierno dio la orden de cerrar el penal de Punta Peuco, sin embargo, la persona que debía realizarlo no cumplió con lo señalado.



“Yo cerré, di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, remarcó en conversación con CNN Chile.



Las declaraciones de Bachelet hacen referencia al exministro de Justicia, Jaime Campos, quien en 2018 relató que se negó a seguir la orden de quien ese entonces era presidenta del país.



De acuerdo a las declaraciones de Campos, la instrucción la recibió entre la noche del sábado 10 de marzo y el domingo 11 de dicho año, fecha donde se realizaba el cambio de mando.



“Hasta el día viernes 8 de marzo, que es cuando en la práctica dejo de actuar como ministro de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto”, manifestó el exministro.



Añadió que “de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él”.



La mañana del sábado 10 de marzo de 2018, antes de tomarse la foto oficial, Bachelet y quien era ministro del Interior en ese momento, Mario Fernández, le solicitaron a Campos realizar el cierre administrativo del penal.



En la entrevista con CNN Chile, Michelle Bachelet también habló sobre la posibilidad que tuvo de irse de Chile con sus padres tras el golpe de Estado de 1973.



“Me preguntaron y yo dije que no me iba, por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable, a lo mejor la vida hubiera sido distinta”, relató.



Respecto volver a presentar una candidatura presidencial, Bachelet fue categórica en descartar esa posibilidad y asegurar que, a su juicio, la democracia debe “renovarse”.