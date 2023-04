“Bajeza inaceptable”: Video de campaña de Piergentili comparando a Jaime Guzmán y Rojas Vade causa molestia en la UDI

Polémica causó un video de campaña publicado este miércoles por la timonel del PPD, Natalia Piergentili, para su candidatura a las elecciones de consejeros constituyentes que se realizarán el 7 de mayo.



En el registro se hace una comparación entre el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, y el exconvencional de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade.



“Si no quieres una Constitución hecha por algunos de estos pelados, este próximo 7 de mayo vota por el 7, Natalia Piergentili”, señala una voz en off.



El asesinado senador fue uno de los ideólogos de la Constitución vigente (1980), mientras que Rojas Vade renunció a su cargo en la Convención Constitucional después de reconocer que hizo campaña con un cáncer que no tuvo, tras lo cual se le sindicó como rostro de la propuesta de Carta Fundamental que terminó siendo rechazada en el plebiscito de 2022.



La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, emplazó a Piergentili: “Que la desesperación no te lleve a la falta de respeto. El senador Jaime Guzmán fue asesinado cobardemente y no se merece esta ofensa gratuita”.



Posteriormente, el partido publicó un comunicado repudiando la comparación: “La UDI condena enérgicamente el video de campaña de la candidata Natalia Piergentili, en el que compara a nuestro fundador Jaime Guzmán con una persona que le mintió a todo Chile sobre una enfermedad. Consideramos que es una bajeza inaceptable utilizar la memoria de una persona fallecida para fines políticos”.



“Esperamos que las campañas electorales se enfoquen en proponer ideas y no en generar odio y atacar a personas que están muertas. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y líderes políticos, promover un diálogo respetuoso y constructivo, que permita avanzar hacia un país más justo y próspero para todos”, añadió la colectividad.



“La figura de Jaime Guzmán es fundamental para la historia de nuestro partido y nuestro país”, sentenció.



Por ello, la bancada de la UDI emplazó a la timonel PPD a “ofrecer disculpas públicas por la comparación que realizó entre un estafador -acreditado por la justicia- y un ex senador cobardemente asesinado en democracia sólo por defender sus ideas”.

Piergentili sostuvo que “lamento que el mensaje, la forma audiovisual con que este mensaje quiso enviarse no haya sido el correcto“, agregando que ya tanto Macaya como Hoffmann, “tienen mis disculpas, ya se las expresé personalmente”.