“Bastante afectada y muy mal”: Kenita Larraín habla tras su denuncia por VIF contra su marido

“Kenita” Larraín rompió el silencio sobre su estado tras denunciar por maltrato habitual a su esposo, Sergio Ader, luego de que el caso se conociera públicamente.

Hasta ahora, no se habían conocido declaraciones de la modelo. Según los antecedentes difundidos, Larraín denunció al empresario argentino por violencia física, psicológica y económica, hechos que se habrían extendido durante los últimos 10 años, recogió La Hora.

Sin embargo, “Kenita” Larraín envió un breve mensaje al periodista Sergio Marabolí, uno de sus cercanos. El comunicador entregó algunos detalles sobre el momento que atraviesa la exmodelo.

¿Cómo está “Kenita” Larraín tras denunciar a su esposo?

Durante un contacto con el matinal “Contigo en la Mañana”, Sergio Marabolí se refirió al estado de “Kenita” Larraín y explicó que inicialmente no había logrado conversar con ella.

“Me da mucha pena, no he podido hablar con ella porque no me ha respondido (…) imagino que debe estar bastante afectada y muy mal”, señaló el periodista y nuevo integrante del panel de “Plan Perfecto”.

Posteriormente, Marabolí explicó que pudo obtener información a través del círculo cercano de la modelo. “Hablé con el entorno de ella, me dice que está muy afectada porque, finalmente, es súper fácil para nosotros, como medios, hacer un festín a la romana con este caballero, porque es fácil pegarle”.

“Pero, lamentablemente para ella, que está sensible y es tan buena persona, como que en el fondo su entorno decía que igual le daba pena porque finalmente era el padre de su hija”, agregó el panelista de “Primer Plano”.

El mensaje que “Kenita” Larraín envió a Sergio Marabolí

Marabolí reveló que posteriormente recibió una breve respuesta de “Kenita” Larraín. “Hoy he recibido un pequeño mensaje de agradecimiento porque ayer (martes) le escribí bastante extenso, me imagino que el teléfono de ella debe haber estado saturado”, comentó.

“Me respondió hoy día con una cosa privada bastante emotiva, pero muy pequeña (…) después no le quise escribir y también me da cierto pudor hablar con ella y después estar opinando en la televisión, que es parte de mi pega también. No tengo problema con eso”, añadió.

Según el periodista, el breve mensaje permite interpretar que la modelo se encuentra algo más tranquila. “Se siente un poco más tranquila. Te insisto, fue muy breve, pero se puede sentir con las palabras que está un poquito más tranquila”, sostuvo.

“No es mucho lo que me dijo, pero sí se puede interpretar de que está un poco más tranquila. Igual ha pasado poco tiempo, hay que recordar que el Tribunal de Familia decretó recién el 21 de agosto que este caballero abandonara la casa”, concluyó Marabolí.

El periodista conoce desde hace años a “Kenita” Larraín y escribió la biografía “Rubia de ojos celestes”, centrada en la trayectoria de la exmodelo.