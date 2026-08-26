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Pucón: Balsa con estudiantes de la UFRO se vuelca en el río Liucura y deja un alumno fallecido

El accidente ocurrió cuando los estudiantes estaban realizando un descenso en rafting, en el marco de una actividad lectiva. A raíz de los hechos, la Universidad de La Frontera (UFRO) anunció la apertura de un sumario administrativo y una auditoría interna.

Leonardo Medina
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Pucón: Balsa con estudiantes de la UFRO se vuelca en el río Liucura y deja un alumno fallecido

Un estudiante de la Universidad de La Frontera (UFRO) falleció este miércoles en Pucón, luego del volcamiento de una balsa en el río Liucura, en medio de una actividad lectiva. 

La víctima corresponde a un hombre de 34 años, quien cursaba la carrera de Técnico Guía de Turismo Aventura.

Según consignó Emol, el capitán Danilo Rojas, de la 9° Comisaría de Pucón, indicó que el estudiante “se encontraba realizando rafting por el río Liucura, cayendo del bote y siendo arrastrado por la corriente. Fue encontrado un kilómetro más abajo”.

A su vez, otros tres alumnos resultaron lesionados. Todos ellos fueron trasladados en ambulancia hasta el San Francisco de Pucón.

Desde la UFRO publicaron un comunicado, firmado por el rector Eduardo Cisterna Jara, donde lamentaron el accidente. 

“La Universidad de La Frontera lamenta profundamente informar el fallecimiento de uno de sus estudiantes de la carrera de Técnico Guía de Turismo Aventura, ocurrido durante una actividad lectiva desarrollada el día de hoy a 14 km de Pucón”, manifestaron. 

A su vez, añadieron: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a sus compañeras y compañeros, docentes y a quienes compartieron con él su vida universitaria. En este difícil momento, la Universidad acompaña con profundo respeto a quienes enfrentan esta dolorosa pérdida”.

“Desde el primer momento, la Universidad ha dispuesto las medidas de acompañamiento a las y los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria directamente afectados por este lamentable hecho”, señalaron. 

Apertura de sumario y auditoría

Además, y a raíz de los hechos, la casa de estudios anunció la apertura de un sumario administrativo y una auditoría interna.

“Se ha dispuesto instruir un sumario administrativo y una auditoría interna”, precisaron. Lo anterior, con el fin “de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y revisar los procedimientos y protocolos aplicados en el desarrollo de la actividad”.

También, subrayaron que “la Universidad se encuentra recabando todos los antecedentes y colaborará plenamente con las autoridades competentes”. 

Consignar que por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó a cargo de la Sección de Investigación Policial de Carabineros y del Servicio Médico Legal. Paralelamente, se ordenó tomar declaración a los testigos.

Source Texto: La Nación/Foto: El Mercurio (Referencial)
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