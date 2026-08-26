Subsidio DS27 para mejoramiento de viviendas y barrios: ¿Qué es y cómo postular al beneficio?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya puso en marcha los llamados 2026 del Subsidio DS27, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

Este beneficio busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias, mediante proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas.

Asimismo, también apunta a eliminar el hacinamiento a través de proyectos de ampliación.

Para este año, según informó el Minvu, los recursos comprometidos alcanzan las 10.765.825 UF. Con esto, se proyecta ayudar a 68.456 viviendas, además de financiar 169 proyectos de equipamiento comunitario.

¿Qué contempla el Subsidio DS27?

Por su parte, entre las principales líneas del programa se encuentra el mejoramiento de viviendas existentes, incluyendo reparaciones estructurales, instalaciones, techumbres, muros y envolventes.

A lo anterior se suman intervenciones en viviendas patrimoniales o antiguas y ampliaciones para personas con discapacidad.

Uno de los focos será el recambio de techumbres de asbesto, con 700 mil UF destinadas a esta línea. Eso permitiría intervenir aproximadamente 3.770 viviendas.

Además, el subsidio considera 2.403.000 UF para el mejoramiento de condominios sociales, con una estimación de hasta 11.074 departamentos beneficiados. En ese marco, se priorizan intervenciones en redes sanitarias, instalaciones eléctricas y de gas, techumbres, fachadas, escaleras y estructuras.

Respecto a eficiencia energética, se destinarán 3.650.466 UF, lo que incluye acondicionamiento térmico de viviendas, sistemas fotovoltaicos y sistemas solares térmicos.

Del mismo modo, se destinan 465.211 UF para 169 equipamientos comunitarios de diverso tipo. Entre ellos se encuentran canchas, plazas, bibliotecas, skateparks y otros espacios destinados al encuentro y la vida comunitaria.

¿Cómo postular?

Las postulaciones se realizan por medio de organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes, que son las encargadas de presentar los proyectos ante el Minvu.

En tanto, las fechas de postulación son las siguientes:

Capítulo I: 20 de agosto al 14 de septiembre

20 de agosto al 14 de septiembre Capítulo II: 7 de agosto al 02 de septiembre

7 de agosto al 02 de septiembre Capítulo III: 1 de agosto al 17 de septiembre (con fechas diferidas según regiones)

1 de agosto al 17 de septiembre (con fechas diferidas según regiones) Capítulo IV: 10 de agosto al 31 de agosto

Cabe destacar que los requisitos para cada llamado se pueden consultar en el sitio web del Minvu.