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Príncipe Harry y Meghan Markle concretaron su regreso al Reino Unido después de 6 años en EEUU

Según informó el periódico The Telegraph, los duques de Sussex, junto a sus hijos Archie y Lilibet, aterrizaron este miércoles en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham,

Leonardo Medina
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Príncipe Harry y Meghan Markle concretaron su regreso al Reino Unido después de 6 años en EEUU

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, concretaron este miércoles su regreso al Reino Unido, luego de residir en California, EEUU, durante los últimos seis años. 

Según informó el periódico The Telegraph, y de acuerdo a lo consignado por Emol, los duques de Sussex, junto a sus hijos Archie y Lilibet, aterrizaron cerca del mediodía en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham

A su vez, el citado medio indicó que la familia también viajó en compañía de Mia y Paula, sus dos perras.

La semana pasada se había revelado que la pareja tenía la intención de mudarse a Reino Unido por un tiempo prolongado

Incluso, trascendió que ya habrían matriculado a sus hijos en un colegio presumiblemente privado.

Cabe destacar que Harry y Meghan visitaron en julio pasado al rey Carlos III en su residencia de campo de Highgrove. Sin embargo, según se ha filtrado, en esa ocasión no le habrían comentado al monarca sus planes de regreso.

Por su parte, la pareja, en un mediático distanciamiento, se alejó de la Casa Real a principios de 2020 para instalarse en EEUU y ser financieramente independientes. Desde entonces, ambos han mantenido una relación tensa con el resto de la familia real.

Príncipe Harry y Meghan Markle volverían a vivir en el Reino Unido después de seis años en EEUU
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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