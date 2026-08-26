Vecinos denuncian problemas por aglomeraciones frente a la Embajada de Haití: hay basura y falta de baños

Vecinos del barrio República denuncian problemas recurrentes desde que la Embajada de Haití se instaló en el sector, en octubre de 2021. Entre ellos mencionan largas filas, venta ilegal de comida, basura y falta de servicios higiénicos.

La situación volvió a quedar en evidencia durante el fin de semana, cuando cerca de 500 personas llegaron hasta la sede diplomática. Los asistentes buscaban realizar trámites relacionados con el certificado de antecedentes penales para regularizar su situación migratoria, recogió Emol.

Ante la falta de respuestas, un grupo ingresó por la fuerza a la embajada. El lunes se produjo una nueva aglomeración y nuevamente hubo personas que entraron al recinto.

Patricio Navarro, secretario del comité de administración de la Comunidad República y vecino del lugar, explicó a Emol que los inconvenientes comenzaron con la llegada de la representación diplomática.

“Nosotros desde octubre del año 2021 que recibimos a la embajada en nuestro barrio empezamos a tener externalidades negativas. Y en esa oportunidad también hubo una gran convocatoria de ciudadanos haitianos para retirar su pasaporte, pero buscaron una solución y se trasladaron momentáneamente a otro lugar más amplio para hacer entrega de de esos papeles”, señaló.

El dirigente agregó que durante la semana anterior ya se había realizado una manifestación para exigir mayor rapidez en los trámites. “La semana pasada, el día martes, hubo una manifestación convocada con pancartas y megáfonos, donde los ciudadanos le exigían a su consulado la agilización de la entrega del certificado de antecedentes. Eso tuvo un par de horas y pasó sin haber incidentes. El día sábado, a partir más o menos de las cinco de la mañana, ya se empezaron a ver filas, gente esperando afuera de la embajada, lo que nos llamó la atención, porque no atienden sábado ni domingo”.

Cerca de 500 personas llegaron hasta la embajada

Navarro relató que durante la mañana del sábado la fila llegó a extenderse alrededor de la cuadra. “Aproximadamente a las nueve y media ya la fila daba vuelta a la cuadra, tienen que haber habido, por lo menos, unas 500 personas. No tenían ninguna respuesta del interior de la embajada, por lo que se fueron caldeando los ánimos, hasta que ya llegó un momento en que la desesperación llevó a que forzaran el acceso a la embajada e hicieran ingreso a la misma con gritos más que nada, y desorden dentro de la embajada”.

El domingo, en cambio, la situación se mantuvo tranquila, según el vecino. Sin embargo, las aglomeraciones regresaron al día siguiente.

“El día domingo vinieron como dos o tres personas a merodear el sector, pero estuvo todo tranquilo. Y ayer lunes, nuevamente temprano, llegó gente a hacer fila, pero ya fue cantidad mucho menor, yo estimo unas 100 personas que estaban haciendo fila (…) como no tenían una respuesta satisfactoria, pasado el mediodía, nuevamente hicieron ingreso a la fuerza a la embajada”, agregó.

Vecinos denuncian basura y falta de baños

Navarro aseguró que los residentes enfrentan habitualmente problemas asociados a las filas frente a la sede diplomática.

“Todo esto que yo relato lo vivimos los vecinos a diario. A lo mejor no tan grandes los escándalos como tratar de de ingresar, pero las externalidades son siempre las mismas: no tienen servicio higiénico, hay venta de comida en la calle, hablan fuerte entre ellos, dejan basura. Antes la embajada una vez que terminaba sus funciones, limpiaba la vereda, pero ahora ya no lo hace”, afirmó.

Uno de los principales inconvenientes denunciados es la ausencia de baños para quienes permanecen durante varias horas esperando atención.

El vecino sostuvo que en la misma calle “hay una placa de servicios con locales comerciales que no está a nivel de la calle, entonces es como propicio para que la gente vaya a hacer sus necesidades. Se siente el olor a la orina y antiguamente, hace un par de años, traían a sus niños, les cambiaban los pañales y dejaban el pañal tirado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos molesta como vecinos”.

En ese sentido, cuestionó las condiciones dispuestas para quienes realizan los trámites. “no hay una conciencia por parte de la embajada de tenerle un lugar higiénico a la gente, porque pasan muchas horas al día haciendo fila para que los atiendan”.

Además, indicó que algunos residentes han optado por evitar el sector. “Los vecinos ya evitamos transitar por ahí, aunque es un lugar de de mucho tránsito porque en la esquina hay un paradero de buses que nos acerca a la Alameda o a estación Mapocho”, afirmó.

Denuncian episodios de violencia en el sector

Respecto de situaciones violentas, Navarro aseguró que han ocurrido “dos o tres”. Según relató, “uno inclusive llegó a una pelea con machete, pero eso es entre ellos, ya son problemas internos porque no respetan las filas o se producen discusiones por los pagos”.

Sin embargo, el dirigente descartó que se hayan producido enfrentamientos con los vecinos.

Navarro señaló que anteriormente recurrieron a parlamentarios del distrito para buscar soluciones. “Anteriormente con la entrega masiva de documentos anterior, recurrimos a los diputados del distrito para que ellos oficiaran a las entidades correspondientes, porque al ser una embajada no es tan fácil tener acceso a a ellos. El municipio también se contactó con ellos, hicieron un compromiso, y vienen a a fiscalizar cada cierto tiempo la suciedad, la venta ilegal de comida, pero más allá de eso no pueden hacer”.

Ahora, los residentes buscan coordinar una nueva reunión con autoridades. “Ahora estamos coordinando a ver si nos podemos reunir con con algún diputado o el director de Seguridad de la comuna para tratar de tener una nueva reunión y abordar la situación”, cerró Navarro.

El antecedente de la Embajada de Venezuela

Una situación similar ocurrió en torno a la Embajada de Venezuela, ubicada en calle Bustos, en Providencia.

En diciembre de 2022, la alta concurrencia de ciudadanos venezolanos que realizaban trámites generó reclamos vecinales. Las denuncias apuntaban a largas filas, ruidos, basura y falta de condiciones sanitarias.

Posteriormente, las tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las elecciones de 2024 derivaron en la salida del personal diplomático venezolano y la suspensión de los trámites consulares.

Sin embargo, Chile y Venezuela formalizaron recientemente el reinicio de sus relaciones consulares. Este proceso contempla la normalización de los vínculos bilaterales y una próxima reapertura del consulado.