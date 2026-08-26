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Indagan muerte de bailarina chilena en hotel de Salvador de Bahía

Según consignó Emol, la también profesora de danza, Silvia Gatica Pérez, había viajado para participar en el FitDance Con 2026, uno de los mayores eventos de baile realizado en el Centro de Convenciones de Salvador.

Patricia Schüller Gamboa
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Indagan muerte de bailarina chilena en hotel de Salvador de Bahía

La policía de Brasil investiga la muerte de Silvia Gatica Pérez, bailarina chilena, de 32 años, quien fue encontrada sin vida al interior de la habitación del hotel en que se hospedaba, en Salvador de Bahía.

Según consignó Emol, la también profesora de danza había viajado para participar en el FitDance Con 2026. Uno de los mayores eventos de baile realizado en el Centro de Convenciones de Salvador.

La chilena formaba parte de un grupo de más de 30 personas que estaba en Salvador para ensayar una presentación de danza, según el periódico Massa de Salvador de Bahía. Durante los preparativos, la bailarina dejó a sus compañeros para volver a la habitación y descansar. Pero no regresó.

La policía maneja la hipótesis de que sufrió una crisis epiléptica

Sus amigos fueron al hotel a buscarla y la encontraron inconsciente. Se solicitó la presencia del Samu (Servicio de Atención Móvil de Urgencia), pero los equipos de emergencia constataron que ya había fallecido.

La hipótesis que maneja la policía es que la joven sufrió una crisis epiléptica. Una cercana les mencionó que padecía este problema, pero la causa de la muerte aún no ha sido confirmada, consignó Emol.

Según la Policía Civil de Bahía, inicialmente no se encontraron señales evidentes de violencia en el lugar.

El caso está siendo investigado por la 7° Comisaría Territorial (DT/Rio Vermelho). Se emitieron las órdenes para realizar los peritajes y retirar el cuerpo. El Departamento de Policía Técnica (DPT) deberá realizar los exámenes necesarios para determinar qué provocó la muerte.

Campaña en redes sociales

A través de redes sociales hay campañas para ayudar económicamente a la familia para la repatriación del cuerpo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “la Cancillería se encuentra en contacto con los familiares de la connacional fallecida en Salvador de Bahía, para poder prestarle la asistencia consular correspondiente. De la misma forma, el Consulado General de Chile en Río de Janeiro está realizando gestiones ante las instituciones respectivas en Brasil para asistir a la familia”.

Source Texto: La Nación/Foto: Redes Sociales
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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