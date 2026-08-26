Home Vanguardia "“no solamente era mi cuñada”: las conmovedoras palabr..."

“No solamente era mi cuñada”: Las conmovedoras palabras de despedida de Cristián Campos a Paz Ramírez

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Ramírez habría intentado rescatar a su mascota cuando fue atropellada. El conductor involucrado, de nacionalidad venezolana, se habría dado a la fuga después del impacto.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“No solamente era mi cuñada”: Las conmovedoras palabras de despedida de Cristián Campos a Paz Ramírez

Cristián Campos reaccionó con profunda emoción a la muerte de Paz Ramírez, su cuñada y hermana de María José Prieto.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Ramírez habría intentado rescatar a su mascota cuando fue atropellada. El conductor involucrado, de nacionalidad venezolana, se habría dado a la fuga después del impacto, recogió La Hora.

Tras lo ocurrido, Cristián Campos envió un video al matinal “Mucho Gusto“, donde dedicó sentidas palabras a la hermana de su esposa. Además, recordó el estrecho vínculo que mantuvieron durante más de dos décadas.

“Bueno, la María Paz Ramírez no solamente era mi cuñada, a quien conocí hace más de 26 años y siempre consideré como mi hermana. Era, además, una mujer muy poderosa”, expresó el actor, visiblemente emocionado.

Campos también destacó la trayectoria profesional y artística de Paz Ramírez, quien desarrolló parte de su carrera fuera de Chile.

“Era una artista audiovisual que se formó en distintos países. Vivió en Canadá, vivió en Europa, trabajaba en México. Obtuvo premios y reconocimientos por sus cortometrajes en distintos lugares. Ella estaba empezando a cosechar todo lo sembrado”, relató.

Paz Ramírez había tomado una importante decisión junto a su pareja antes de su fatal tropello
Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

DATO ÚTIL
Subsidio DS27 para mejoramiento de viviendas y barrios...

La ayuda habitacional contempla el mejoramiento de viviendas existentes, incluyendo reparaciones estructurales, instalaciones, techumbres, muros y envolventes, así como intervenciones en viviendas patrimoniales o antiguas y ampliaciones para personas con discapacidad.

Leer mas
Nacional
Vecinos denuncian problemas por aglomeraciones frente ...

Patricio Navarro, secretario del comité de administración de la Comunidad República y vecino del lugar, explicó a Emol que los inconvenientes comenzaron con la llegada de la representación diplomática.

Leer mas
Internacional
Príncipe Harry y Meghan Markle concretaron su regreso ...

Según informó el periódico The Telegraph, los duques de Sussex, junto a sus hijos Archie y Lilibet, aterrizaron este miércoles en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham,

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/