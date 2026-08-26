“No solamente era mi cuñada”: Las conmovedoras palabras de despedida de Cristián Campos a Paz Ramírez

Cristián Campos reaccionó con profunda emoción a la muerte de Paz Ramírez, su cuñada y hermana de María José Prieto.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Ramírez habría intentado rescatar a su mascota cuando fue atropellada. El conductor involucrado, de nacionalidad venezolana, se habría dado a la fuga después del impacto, recogió La Hora.

Tras lo ocurrido, Cristián Campos envió un video al matinal “Mucho Gusto“, donde dedicó sentidas palabras a la hermana de su esposa. Además, recordó el estrecho vínculo que mantuvieron durante más de dos décadas.

“Bueno, la María Paz Ramírez no solamente era mi cuñada, a quien conocí hace más de 26 años y siempre consideré como mi hermana. Era, además, una mujer muy poderosa”, expresó el actor, visiblemente emocionado.

Campos también destacó la trayectoria profesional y artística de Paz Ramírez, quien desarrolló parte de su carrera fuera de Chile.

“Era una artista audiovisual que se formó en distintos países. Vivió en Canadá, vivió en Europa, trabajaba en México. Obtuvo premios y reconocimientos por sus cortometrajes en distintos lugares. Ella estaba empezando a cosechar todo lo sembrado”, relató.